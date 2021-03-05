Программисту Илье Кваченко – 15 суток (обновлено)

Как сообщают телеграмм-каналы, в зал суда пустили не всех.

Суд огласил приговор: Илье Кваченко, жителю квартала «Пирс» дали 15 суток.

“По всей видимости, на него составлен протокол по факту несанкционированного пикетирования в соответствии со статьей 24.23 недавно обновленного КоАП”, — говорят знакомые Ильи.

Напомним, Илью задержали 4 марта, когда он явился по повестке в РУВД. Там Илья находился до суда.

Илья Кваченко живет в квартале «Пирс». Его автомобиль конфисковали ночью, 3 марта, за отказ снимать бело-красно-белый флаг с окна. Хотя, как говорят знакомые Ильи, авто оформлено не на него, а на его брата.

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