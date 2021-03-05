Полли Каннабис в оригинальном национальном платье представит Беларусь на “Мисс Гранд”

Белорусская модель Полли Каннабис представит нашу страну на конкурсе “Мисс Гранд”, входящем в ТОП-5 мировых конкурсов красоты.

Она уже прилетела в Таиланд, где проходит жесткий 14-дневный карантин, предполагающий запрет даже на выход из гостиничного номера. После окончания изоляции начнется основная программа конкурса, включающая публичные мероприятия, встречи с политиками и общественностью, занятия благотворительностью. Между этим выступления. Финал “Мисс Гранд” состоится 27 марта в Бангкоке, сообщает “Интерфакс”.

“Одним из ярчайших элементов шоу является показ национального костюма, – рассказывает Полли Каннабис. – Впервые в истории участия Беларуси в топовых конкурсах красоты мы продемонстрируем не классический наряд, а карнавальное платье, по размаху и проработке деталей соответствующее самым невероятным экземплярам из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии”.

Дизайн платья был разработан Полли Каннабис совместно с командой художников Te(Art) из Минска. По задумке модели оно объединяет традиционный белорусский средневековый наряд с угадываемыми орнаментальными мотивами и футуристическими элементами, демонстрирующими преемственность поколений и устремление в будущее. В руках Полли держит “соломенное солнце”, а “крылья” за спиной во время выхода на сцену будут автоматически складываться в корону.

“Вес костюма составляет порядка 15 килограммов, – продолжает Полли Каннабис. – Под проволочным каркасом, на который я согласилась в том числе благодаря увлечению кибер-гот культурой в подростковом возрасте, надето чисто белое платье, символ нетронутой натуральной красоты. За спиной установлен механизм, приводимый в действие выключателем, скрытым в рукаве”.

Подготовка костюма шла до последнего дня. Первая и единственная примерка состоялась в мастерской команды. Высота наряда в итоге оказалась порядка трех метров, а размах “крыльев” более двух.

“Задача перевозки костюма тоже была нетривиальной, ведь он занял целых два чемодана, – говорит модель. – Маршрут в Таиланд в условиях пандемии сложный: сначала самолет в Киев, затем перелет в Доху в Катаре и, наконец, рейс на Бангкок. Упакованный наряд потребовал крайней осторожности и бережного отношения, но спешу сообщить, что все доставлено без проблем”.

Полли Каннабис уверена, что первый в истории карнавальный костюм на национальную тему в рамках топового конкурса красоты обратит внимание всего профессионального сообщества на нашу страну. Более того, традиция показа карнавальных нарядов не проникла даже в Старый Свет, так что белоруска, фактически, является первопроходцем во всей Европе.

Полли Каннабис имеет порядка полумиллиона подписчиков в инстаграме и в режиме онлайн рассказывает обо всем, что сопутствует проведению конкурса в Бангкоке: https://www.instagram.com/polli_cannabis/.

Полли Каннабис родилась и выросла в Минске. Фамилия и имя настоящие, именно в таком написании указаны в национальном паспорте. Модель первой представила Беларусь на конкурсе “Мисс Земля”, финалистка множества других престижных мероприятий индустрии. Закончила Финансовый университет в Москве, свободно владеет несколькими языками.

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