Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В распространенном комментарии Ландсбергис отметил, что “Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами”.

“Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам – ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать – скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования”, – цитирует Ландсбергиса delfi.lt.

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской “для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства”.

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