Кто входил в состав квалификационной комиссии, которая лишила адвокатской лицензии Людмилу Казак?

В одном из предыдущих номеров «Народной Воли» был опубликован материал о том, что адвоката Людмилу Казак, которая являлась защитницей Марии Колесниковой, Минюст лишил лицензии. Читатели тут же отреагировали многочисленными звонками. Почти все абоненты просили: напечатайте пофамильный список тех, кто принимал такое решение. Пришлось связаться непосредственно с Людмилой Казак.

«На днях я ознакомилась с заключением квалификационной комиссии от 19 февраля этого года, – рассказала Людмила Казак «Народной Воле». – Это единственный документ, который оформляется по итогам заседания и предъявляется адвокату по его заявлению к ознакомлению. Причем копию заключения мне на руки не выдали, разрешили только выписать интересующие сведения! Из заключения следует, что комиссия рассмотрела следующие материалы, касающиеся меня: постановление суда Октябрьского района Минска от 25 сентября 2020 года и постановление Мингорсуда от 10 ноября 2020 года. По результатам их изучения комиссия приняла решение о прекращении действия лицензии в связи с совершением мною проступка, не совместимого со званием адвоката, перечень которых установлен правилами профессиональной этики адвоката (совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуры)».

Как голосовала комиссия? Были ли те, кто высказался против лишения Казак адвокатской лицензии, или решение принималось единогласно?

Как выяснилось, «за» было 14 голосов, «против» – всего 5.

Кто эти пятеро, которые поддержали Людмилу Казак?

«В документе, с которым мне дали ознакомиться, указаны члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании и голосовании, – говорит Людмила Казак. – Сведения о том, как голосовал каждый из членов комиссии, в заключении отсутствуют. Еще я обратила внимание на факт отсутствия персональных результатов голосования, и написала заявление, чтобы мне предоставили конкретные результаты голосования.

Я сама не могла видеть, кто как голосовал, потому что, когда комиссия голосует, адвокат ожидает в коридоре. Получается, для меня это было тайное голосование.

Также в связи с тем, что содержание заключения квалификационной комиссии не позволяет убедиться в достоверности результатов голосования, я обратилась к секретарю комиссии Шевченок с просьбой о предоставлении протокола заседания квалификационной комиссии, но мне ответили, что ведение протокола не предусмотрено».

В заключении, с которым ознакомилась Людмила Казак, указано, что в заседании комиссии принимали участие и голосовали:

1. Старовойтов Н.М.

2. Чайчиц В.И.

3. Шевченок Е.В.

4. Андреева Н.А.

5. Бахорина Д.И.

6. Белая З.И.

7. Букато С.Н.

8. Гомонов А.А.

9. Грейбо И.С.

10. Забара А.А.

11. Пинтусова Г.Л.

12. Подлесская Д.А.

13. Плышевский И.А.

14. Релява О.С.

15. Старовойтов О.М.

16. Степанова Е.С.

17. Тищенко Ж.В.

18. Шваков А.И.

19. Якимович В.В.

«Напротив этих фамилий стоят подписи, но как они голосовали, повторюсь, не ясно, – комментирует Людмила Казак. – В списке также указана Михалева Татьяна Николаевна (это декан юридического факультета БГУ), однако подписи напротив ее фамилии нет».

Заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, который возглавляет квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности, сказал «Народной Воле»: «В состав квалификационной комиссии входят восемь адвокатов во главе с председателем коллегии адвокатов. И в составе комиссии адвокаты составляют большинство». Однако Людмила Казак опровергает его слова:

«В этом списке – всего лишь восемь адвокатов (Чайчиц В.И., Белая З.И., Букато С.Н., Бахорина Д.И., Шваков А.И., Пинтусова Г.Л., Гомонов А.А., Степанова Е.С.), а это никак не большинство, как утверждает Николай Старовойтов. Е.Шевченок, Д.Подлесская, И.Плышевский, О.Релява, В.Якимович – это представители Министерства юстиции, Ж.Тищенко – глава комиссии по помилованию Администрации президента, О.Старовойтов – директор юридического колледжа, А.Забара – заместитель председателя Верховного суда, И.Грейбо – представитель Генпрокуратуры, а кто такая Н.Андреева – я не знаю. Кстати, состав комиссии отличается от того, который рассматривал вопрос о прекращении лицензии известного адвоката Александра Пыльченко».

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Кто теперь защищает Марию Колесникову?

Адвокаты Александр Пыльченко и Людмила Казак остались без лицензий. Какой защитник теперь работает с Марией Колесниковой?

«У Марии остался один защитник, с которым мы работали вдвоем с декабря минувшего года, – сказала Людмила Казак «Народной Воле». – Фамилию его пока называть не будем».

Публикация – из № 17 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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