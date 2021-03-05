Кодовое название «Росомаха». Alphabet даст людям сверхъестественный слух

Лаборатория экспериментальных проектов Alphabet X занимается созданием технологий, которые наделят пользователей сверхъестественным слухом. Об этом журналистам Business Insider на условиях анонимности рассказало несколько бывших сотрудников компании.

Как сообщает издание, работа над гаджетами ведётся в рамках проекта под кодовым названием Wolverine («Росомаха»). Среди прочего, они смогут различать отдельные голоса в заполненном людьми помещении или фокусироваться на речи одного человека в обстановке, где одновременно происходит несколько бесед.

Уже было подготовлено несколько прототипов такого устройства, например полностью покрывающие ухо или выступающие сверху над ним. Начальные варианты конструкции были крупными по размеру, поскольку в гаджеты встроено много микрофонов, однако новые версии более компактны, говорят источники издания. В команду привлечены специалисты из компаний-изготовителей слуховых аппаратов, например Starkey Hearing Technologies и Eargo.

Предполагается, что разработчики не будут ограничиваться только одним устройством или одним назначением и хотят развить проект в успешный бизнес. В планах — выпустить несколько моделей и покрыть различные потребности.

Проект был запущен в 2018 году. Сейчас он находится на ранней стадии, но продвигается быстро и получил поддержку топов Google, включая сооснователя компании Сергея Брина.

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