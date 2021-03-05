Экс-сотрудник администрации президента присоединился к команде Латушко

Артем Проскалович 14 лет работал на госслужбе: в суде Партизанского района Минска, Минюсте и администрации президента.

Последние 11 лет Артем посвятил работе с законодательством по вопросам конституционного строительства и правоохранительной деятельности. Соответствующие сферы правоотношений он будет курировать и в Народном антикризисном управлении (НАУ).

Проскалович считает, что новой Беларуси потребуется новая Конституция, которая больше никогда не позволит сконцентрировать всю власть в руках одного человека.

— Весь мир, даже белорусские госслужащие, милиция, следователи, прокуроры и судьи знают, что ни один белорус не осужден законно, — приводит телеграм-канал НАУ слова Артема Проскаловича. — Все понимают, что преступления совершаются только захватившими силой власть лицами и их пособниками.

Он подчеркнул, что сегодня в нашей стране никто не в безопасности, даже если он на стороне власти.

— И только в наших силах сделать так, чтобы невиновные оказались на свободе, а настоящие преступники — за решеткой.

Поделиться ссылкой: