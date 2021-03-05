Европейские эксперты оценили Белорусскую АЭС как угрозу

Литва и Украина договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на атомной станции в Беларуси. Недавно открытая Белорусская атомная электростанция вызывает много страхов в соседних странах. В феврале Европарламент принял резолюцию с требованием приостановить ее запуск из-за сомнений в безопасности на фоне нескольких отключений одного из блоков.

Группа экспертов из Евросоюза и Украины недавно посетила БелАЭС с проверкой. Отчет по итогам миссии приняли на пленарном заседании Европейской группы регуляторов ядерной безопасности, сообщает Корреспондент.net.

Частые аварийные остановки

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с Островцом в Гродненской области. Она расположена вдали от большинства промышленных зон, но всего в 50 километрах от столицы Литвы.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE российской госкорпорации Росатом.

Начав строительство атомной электростанции в начале 2010-х годов, Минск надеялся ослабить энергетическую зависимость от России, но в 2012 году строительство было передано Росатому и профинансировано за счет кредита в 8,4 миллиарда евро от Москвы.

3 ноября 2020 года Беларусь ввела в эксплуатацию первый энергоблок. 10 ноября производство электроэнергии было временно приостановлено с последующим возобновлением работы 19 ноября. Однако 11 декабря его планово остановили для испытаний.

Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Станция исходно строилась для экспорта в ЕС, но Литва, Латвия, Эстония и Польша уже отказались от импорта. БелАЭС достаточно, чтобы питать половину страны, но ее инфраструктура не подходит для ее эксплуатации.

Некоторые ключевые отрасли в Беларуси просто не могут адаптироваться, например, заводы по производству калийных удобрений, которым для работы нужен газ.

“В конечном счете, электроэнергия в Беларуси может даже стать дороже, чем была до запуска атомной электростанции, поскольку ее строительство должно окупить вложенные средства, то есть российский кредит, погашение которого обойдется почти один миллиард евро в год”, – отмечает французское издание Libération.

Если не считать Россию, то теперь единственный легальный путь для Беларуси экспортировать электричество – это Украина. С января этого года Украина начала такие закупки.

Литва в ноябре одобрила проекты правовых актов, в соответствии с которыми сможет требовать компенсацию при аварии на БелАЭС. А населению, проживающему в радиусе 100 километров от БелАЭС, решили раздать бесплатный йодированный калий в качестве защиты щитовидной железы, на случай аварии.

В Литве считают белорусскую станцию угрозой национальной безопасности и призывают остановить ее строительство до прохождения всех рекомендованных Евросоюзом стресс-тестов.

БелАЭС построена в сейсмической зоне и охлаждается водами реки Нерис, которая ниже по течению на 80 процентов обеспечивает Вильнюс питьевой водой.

11 февраля Европейский парламент потребовал приостановить запуск Белорусской атомной электростанции. Евродепутаты выразили обеспокоенность по поводу безопасности АЭС. За принятие резолюции проголосовали 642 депутата, против – 29, 21 – воздержался.

“Европарламент с обеспокоенностью отмечает, что электростанцию строят как геополитический проект Беларуси и России, и что ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для безопасности, здоровья и защиты окружающей среды в странах-членах ЕС”, – говорится в резолюции.

Парламентарии раскритиковали Минск за “поспешный ввод” АЭС в эксплуатацию и отсутствие официальных сообщений по поводу “частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования”.

Резолюция напоминает об инцидентах в конце 2020 года – взрывах четырех трансформаторов и повреждении системы охлаждения, а также восьми известных инцидентах во время строительства АЭС.

Евродепутаты потребовали отложить запуск Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут соблюдены все меры по повышению безопасности.

Выводы экспертов

Александр Лукашенко согласился принять международных экспертов. Специалисты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли в феврале и ознакомились с данными по итогам проведенных стресс-тестов.

Эксперты представляют несколько стран ЕС и Украину. Эта миссия должна была пройти еще в декабре 2020 года, но она не состоялась, потому что представители Беларуси не приняли участие в подготовительной видеоконференции.

Стресс-тесты проверяют, насколько устойчива АЭС к происшествиям трех видов:

природные катастрофы (землетрясения, наводнения, чрезвычайные погодные условия); долговременное отсутствие электроснабжения или полный отказ систем охлаждения и теплоотвода; менеджмент происшествий и аварий

По итогам стресс-тестов эксперты ENSREG вносят рекомендации, как улучшить безопасность АЭС.

4 марта Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад по итогам миссии. В нем говорится, что Минск повысил безопасность Белорусской АЭС.

“Достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов”, – отмечается в документе.

Впрочем, почти по всем рекомендациям у ENSREG остались уточнения и пожелания. Полный отчет будет составлен после дальнейшего экспертного обзора в конце этого года.

Председатель ENSREG Марта Жякова предостерегла от использования стресс-теста и отчета как “обоснования или разрешения” на эксплуатацию АЭС, как безопасного объекта, на долгосрочную работу БелАЭС либо же на увеличение срока ее эксплуатации.

В ENSREG подчеркнули, что полная ответственность за безопасность АЭС лежит на ее операторе и на контролирующем его национальном регуляторе Госатомнадзоре Беларуси.

Как пишет сообщает Корреспондент.net, 4 марта также был опубликован отчет литовской разведки, в котором говорится, что Белорусская АЭС в Островце создает большой риск для безопасности Литвы, а Беларусь стремится реализовать электроэнергию, произведенную на станции, на рынке Балтийских стран.

“Реализация проекта АЭС и ее работа продолжаются при игнорировании выводов экспертов по атомной энергетике и сокрытии данных об инцидентах”, – говорится в отчете, подготовленном департаментом Госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы.

Информация об истинном положении, по данным литовской разведки, скрывается даже после запуска реактора, поэтому маловероятно, что белорусские ведомства своевременно будут предоставлять информацию в случае возможной аварии.

В отчете также говорится, что БелАЭС является орудием закрепления зависимости Беларуси от России. Более того, Росатом является поставщиком ядерного топлива для этой станции, а у Беларуси нет достаточной компетенции для контроля процессов в Островце и решения проблем.

“Беларусь не исключает возможность отказа от самостоятельной эксплуатации станции и превращения АЭС в филиал структуры Росатома”, – говорится в оценке разведки.

5 марта министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на БелАЭС, импорте электроэнергии из России, наблюдавшихся и анализировавшихся потоках поставок электроэнергии.

“БелАЭС – это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития”, – сказал литовский министр Дайнюс Крейвис.

Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

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