Чего не хватает белорусским женщинам и зачем брать детей на протесты

Накануне 8 Марта – праздника, манифестирующего права женщин, стоит задуматься, а есть ли до сих пор женщинам за что бороться? Я долгое время думала, что все проблемы «равноправия полов» высосаны из пальца феминистками. Пока кое-что не случилось…

Нет, сейчас я не буду говорить о юридических правах, которых нас всех лишили прошлым летом – всех, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Я буду говорить о правах онтологических, неписаных, но признаваемых большинством членов общества.

Феминистки говорят, что именно таких прав не хватает женщинам. Ох, как раньше меня это раздражало. Ну, правда, разве кто-то запрещает что-то именно женщинам? Делай что хочешь, в общих для всех рамках, кто ж тебе не дает-то! Взаперти в тереме уже никого не держат. Феминизм был для меня таким же надуманным и пустым понятием, каковым для многих были слова «права человека» до августа 2020-го.

В моем осознании сермяжной правды феминизма свой «август 2020-го» настал после рождения ребенка. Вернее, еще в процессе его рождения. Оказалось, вся система родовспоможения смотрит на женщин как на резервуар, в котором находится ребенок. Главная задача – извлечь ребенка из этого резервуара любым доступным способом, не нарушая статистики по смертности. Резервуару при этом право голоса не дано. Но эта тема требует отдельного блога…

Следующий раз феминизм отозвался в моей душе, когда я осознала, что стала частью безжалостно линчуемой обществом касты – «мамаши». Какими обычно бывают «мамаши» в нашем культурном дискурсе? Тревожные, зацикленные, эгоистичные, наглые. С разными комплексами: «гиперопеки», «яжемать» или «жертвы». Их поведение приводит только к проблемам. Вы видели, чтобы какая-то мать правильно воспитывала ребенка? Такого не бывает! Но это тоже отдельная тема…

Если вам кажется, что все это – мои субъективные выдумки, то есть и вполне измеряемый вид дискриминации женщин, родивших ребенка, – финансовый. Экономисты это называют «налогом на материнство». Американская статистика показывает, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин наблюдается только при учете женщин с детьми. Бездетные женщины зарабатывают примерно наравне с мужчинами. По Беларуси мы можем лишь констатировать факт, что зарплаты женщин в среднем на четверть ниже мужских. Логично предположить, что и у нас эту разницу формируют в основном женщины-матери. Каждая женщина, которая выходила на работу, отдав ребенка в сад, знает, каково это: только начинаешь делать первый успех в карьере, как ребенок снова возвращается домой с соплями… И так каждый месяц-второй.

Чего с ребенком приперлась?

Проще всего понять тему «права женщин» непосвященному – попробовать выйти с маленьким ребенком из дома, за пределы детской площадки. Сядьте на поезд или в самолет, зайдите в «недетский» ресторан, в любую госслужбу или банк. Как минимум на вас будут недовольно оглядываться, может быть, будут делать замечания ребенку, а может, вы услышите шепот: «Чего с ребенком приперлась?» Как максимум от вас потребуют «успокоить наконец вашего ребенка» или «идти в туалет и там вываливать грудь».

В ответ на это редко какая женщина осмелится объяснить, что дети – они такие, орут. Что ребенок тоже человек и имеет право находиться где угодно, несмотря на свои особенности. Грудь – это инструмент вскармливания ребенка, а не шокирования добропорядочных граждан. И ребенок имеет право питаться там, где это делают остальные люди.

Поэтому большинство наших женщин (и я в том числе), когда им не с кем оставить ребенка, предпочитают не выходить за границы оборудованного гетто – детской площадки. Максимум в близлежащий магазин рискуют сходить. Сидеть дома и не высовываться – такую стратегию в нашем обществе выбирают все люди с особенными потребностями. Будь то человек на инвалидной коляске, с ДЦП или мать с младенцем – им всем лучше по минимуму тревожить «нормальных».

Неудивительно, что госпропаганда взяла на вооружение откликающийся в сердце обывателя прием – шеймить матерей за то, что они посмели выйти с ребенком на митинг. Часто можно услышать даже не от «ябатек», а от сидящих на диване «неопределившихся»: я, конечно, против насилия, но тех, что детей с собой брали – точно нужно наказывать.

По сути, это то же «ты куда с ребенком поперлась», но подогнанное под политические реалии. Мать с ребенком не должна участвовать в политике. Вообще нигде не должна участвовать, кроме конкурса поделок «Золотая осень». На детской площадке что ли тесно стало?

Гневные обличители апеллируют к тому, что мол, на митингах опасно. Но в том то и дело, что те митинги, куда люди выходили просто продемонстрировать свое большинство, были мирными, позитивными и даже праздничными. Именно на тех первых митингах, на которые еще не стравливали карателей, было много детей. И это лучшее доказательство мирных намерений протестующих.

Радует, что после августа 2020 все меньше людей разделяют стереотип «раз с ребенком – сиди дома». И надеюсь, что поворот, случившийся в сознании наших граждан прошлым летом, сделает феминизм чуть понятнее для всех нас. Я 8 марта буду отмечать именно это.

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