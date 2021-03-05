Беларусь и Россия создадут три совместных центра по подготовке военных

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве в пятницу договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.

“Создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь”, – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Речь идет о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий России и Беларуси.

10-16 сентября 2021 года Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение “Запад-2021”, маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Беларуси 18 января.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта – 43-й узел связи Военно-морского флота России “Вилейка” и радиолокационная станция “Волга”, работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Беларуси, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Беларуси есть единая региональная система противовоздушной обороны.

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