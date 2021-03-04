Жителя «Пирса», который отказывался снимать БЧБ-флаг, задержали

В Минске задержали программиста Илью Кваченко, который должен был 4 марта явиться в 8:00 по повестке в РУВД в Ждановичах, где его задержали. Там Илья и будет находиться до суда. Автомобиль Ильи Кваченко вчера ночью конфисковали за отказ снимать БЧБ-флаг с окна. Мужчину ждет суд за «пикетирование».

Жители района приехали к РУВД поддержать Илью Кваченко, они прокомментировали ситуацию корреспонденту «Белсата»:

«Я приехал поддержать соседа. Он попал под эти непонятные санкции за флаги и эти смешные истории про одиночное пикетирование. Это наша новая действительность, и нельзя оставаться в стороне, когда люди с этим борются. Как к этому можно относиться? Негативно! Это все абсурдно», – говорит Василий.

«Не скажу, что я живу рядом, но все равно это наш район. Приехали поддержать человека в такой ситуации. Происходящее – незаконно. И чтобы человек не оставался один, чтобы он чувствовал поддержку людей. Повсюду раньше писали, что это не считается. Твой балкон – и ты вешаешь все, что хочешь. А тут оказалось, что это уже страшное преступление. Толкование законов происходит все быстрее. Сейчас какие у тебя там майки висят – это дело государственной важности», – заметила Юлия.

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