Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла Элину Свитолину – 6:2, 6:4. Белоруска провела 145-й матч против соперницы из топ-10 и одержала 72-ю победу.

31-летняя Азаренко выиграла матч, хотя дважды вызывала на корт врача (до начала встречи и во втором гейме). Ее беспокоила травма поясницы. В этом сезоне она впервые вышла в полуфинал.

За выход в 39-й финал уровня тура Азаренко сыграет с Гарбиньей Мугурусой или Марией Саккари, пишет Tribuna.com.

Полуфинал состоится 5 марта. Призовой фонд соревнований составляет 565 530 долларов.

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