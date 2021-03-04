В Англии одновременно проходит репетиция похорон и 100-летнего юбилея принца Филиппа

Супруг Елизаветы II госпитализирован 2 недели назад с подозрением на инфекцию. Сейчас его состояние ухудшилось. Осложнения пошли на сердце. Принц Филипп и уполномоченные лица расписывают сценарий похорон.

16 февраля британская пресса сообщила о том, что принц Филипп был госпитализирован. По данным СМИ, причиной ухудшения состояния стала инфекция. Был ли это коронавирус или нет, не разглашается.

Многие надеются, что под наблюдением лучших врачей принцу Филиппу станет лучше. Но 1 марта он был переведён в больницу Святого Варфоломея. Причиной такого решения стали осложнения. Сейчас у него появились проблемы с сердцем. Принц чувствует себя неважно. Врачи не озвучивают свои прогнозы официальной прессе.

Стало известно, что идет репетиция похорон принца Филиппа, и некоторые указания он дает лично. Такая практика в королевской семье является нормой. Ежегодно приближенные лица разрабатывают сценарии смерти и похорон для всех членов семьи. Больше всего внимания уделяется Елизавете II.

Сценарий ее смерти расписывают до мельчайших подробностей. Елизавета II осведомлена о том, что будет происходить, когда ее не станет. Ряд указаний она уже неоднократно давала сама. Детали разрабатываются очень тщательно, вплоть до времени, через которое об этом событии узнают определенные СМИ.

Сценарий длительный. В нем описывается не только сам процесс похорон, но события, которые будут развиваться на протяжении 10 дней после смерти, когда в стране традиционно объявляется траур.

Попытки все подготовить и продумать сейчас, когда принцу стало хуже, для членов британской королевской семьи выглядят нормой. Они не означают, что мужчину хоронят раньше времени.

Одновременно с планированием похорон идет подготовка к празднованию 100-летнего юбилея принца. Какой из сценариев придется воплощать в жизнь, покажет только время.

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