Учительница в Чечерске ударила школьника о парту. Чем закончилась проверка милиции

В Чечерске завершилась проверка в отношении учительницы, которая ударила на уроке школьника, после чего тот попал в больницу. Возбуждать уголовное дело в отношении нее не стали, сообщает TUT.BY

Как ранее сообщала “Народная Воля”, в Чечерске, после уроков учащийся 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой об парту. Инцидент произошел 18 января.

До настоящего времени проводилась проверка по факту произошедшего. О результатах рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов:

— В действиях учителя усматривается состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 153 УК Республики Беларусь. Однако данная статья относится к делам частно-публичного обвинения и возбуждается не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказано. Заявитель может возбудить в суде дело частного обвинения, однако отец школьника уже написал заявление, что претензий к учителю не имеет, к ответственности привлекать не желает, — рассказал TUT.BY Виталий Пристромов.

— Да, решили не обращаться, — подтвердил TUT.BY отец пострадавшего мальчика Николай. — Никто на нас не давил, просто жалко стало человека, у нее [учительницы] дети собираются в милицию идти, могут быть проблемы — не хочу ломать им судьбу. Да и сама она раскаялась и просила прощения.

Мужчина рассказал, что последствия травмы сын ощущает до сих пор: у парня часто болит голова, и со спортом (Артем занимается дзюдо) на полгода пришлось распрощаться. Ребенка наблюдает невропатолог.

Напомним, 18 января после уроков ученик 6-го класса школы города Чечерска оказался в больнице. У ребенка диагностировали ушиб лба и черепно-мозговую травму.

Как выяснилось, на уроке между школьником и учителем белорусского языка и литературы произошел конфликт. После этого ребенок ушел домой, и там родные заметили, что с парнем что-то не так. Мальчик рассказал бабушке, что в классе все шумели и в какой-то момент учительница взяла его за шею и ударила о парту головой.

В больнице ребенок провел неделю.

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