Starship взорвался через несколько минут после посадки

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществила удачный запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. В течение примерно четырех минут он поднялся на высоту 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Всего испытания продолжались шесть минут 29 секунд. Запуск и посадка прототипа ракеты-носителя Starship, прошли удачно. Но спустя несколько минут после посадки корабль взорвался. Об этом сообщает The New York Times.

Однако, сообщает NYT, после посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась.

«Это была вторая попытка в течение одного дня запустить образец Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем», — пишет издание.

Трансляция испытаний велась на YouTube.

Ведущий трансляции Джон Инспракер отметил, что Starship “удалось плавно посадить на площадку”. Он констатировал, что главной задачей испытаний был “сбор данных о контроле за кораблем” во время его снижения. “У нас это успешно получилось”, – сказал представитель SpaceX.

Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в Twitter. “Starship SN10 приземлился в целости и сохранности”, – написал он. “Покойся с миром, SN10, почетная отставка”, – добавил Маск.

“Команда SpaceX работает замечательно!” – подчеркнул он. Маск выразил уверенность в том, что “однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом”. По словам предпринимателя, это “станет истинной мерой успеха”.

Starship SN10 landed in one piece! https://t.co/lO4AF47MaN — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах создания нового города в штате Техас под названием Starbase (Звездная база). Новый населенный пункт, вероятно, появится на месте деревни Бока-Чика, в котором сейчас находится испытательный полигон компании SpaceX.

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