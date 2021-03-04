Не стало солиста группы Brutto Сергея Королёва

В среду, 3 марта скончался музыкант, солист группы Brutto Сергей Королев, известный под псевдонимом Бразил. Об этом сообщается на официальной странице музыкальной группы в Facebook.

“Сегодня ушёл наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надёжный Друг”.

Коллектив называл Королева “одним из наиболее неординарных участников группы” и “надежным другом”.

До 2014 года, до момента создания Brutto он был финансистом, активно увлекался спортом. Именно Королев исполнял песню “Гири”. Отмечается, что основатель коллектива Сергей Михалок доверил исполнение этой песни Королеву, поскольку он “больше других разбирается в данном атлетическом снаряде”.

Точная причина смерти музыканта не уточняется, однако в комментариях к записи пользователи отмечают, что Сергей в 2019 году перенес тяжелую операцию на мозге. У него была глиобластома правого полушария головного мозга 4-й степени.

“Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца”, – говорится в сообщении.

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