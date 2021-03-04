Минздрав определил лаборатории по ПЦР-диагностике для системы «Путешествую без Сovid-19»

Министерство здравоохранения Республики Беларусь определило перечень лабораторий, имеющих право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему «Путешествую без Сovid-19», сообщает пресс-служба Минздрава.

Лаборатории В Брестской области:

государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

государственное учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

В Витебской области:

государственное учреждение «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

В Гомельской области:

государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

государственное учреждение «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

В Гродненской области:

государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

В Минской области:

государственное учреждение «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

государственное учреждение «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

В Могилевской области:

учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

В г.Минске:

государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии».

Электронная система «Путешествую без COVID-19» разработана Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития и предназначена для поездок по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Задача приложения – обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, а в перспективе – и стран, подключившихся к проекту.

Приложение позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ государств – членов ЕАЭС, так как результаты тестирования будут храниться в единой системе. С помощью приложения можно найти расположенные неподалеку и включенные в программу лаборатории для сдачи ПЦР-теста на коронавирус и записаться на прием. Результаты тестирования приходят прямо в приложение в виде QR-кода, который можно предъявлять на границе.

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