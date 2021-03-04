Грузия закупает миллион доз вакцины из США

Генеральный директор грузинского Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что Тбилиси достиг договоренности о закупке более одного миллиона доз американской вакцины против коронавируса от биотехнологической компании Novavax Inc, сообщает телеканал Rustavi 2.

Этот препарат пока не был одобрен международными организациями и регулирующими платформами, однако этот процесс должен завершиться к началу лета. Первую партию вакцины Грузия рассчитывает получить уже к концу июня. «Нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год», — сказал Церцвадзе.

Помимо этого Тбилиси рассчитывает до конца мая получить 129 тысяч доз шведско-британской вакцины AstraZeneca, а позже и партию препарата Pfizer из США.

Ранее Грузия приняла решение отказаться от закупок китайской вакцины от коронавируса от компании Sinovac Biotech. Причиной этого решения стала низкая клиническая эффективность препарата — менее 60 процентов. Вопрос о покупке российского препарата «Спутник V» власти страны пообещали рассмотреть после того, как его одобрит ВОЗ.

По последним данным, коронавирусом в Грузии с начала пандемии заразились более 272 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше 3,5 тысяч пациентов.

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