Дмитрий Шепелев нашел работу мечты

«Через неделю я приступаю к работе над новым большим и очень классным шоу, о котором мечтал много лет. Безумно жду. Поскорей бы!» — написал Шепелев в Instagram.

Дмитрий Шепелев объявил, что в ближайшее время выходит на новую работу. Он появится в своем привычном амплуа телеведущего в новом шоу, съемки которого начнутся через неделю. О каком проекте идет речь и на каком телеканале, пока остается тайной, но шоумен не скрывает воодушевления по поводу будущей программы, сообщает 7days.ru.

Телеведущий, предыдущее шоу которого — «Ты как я» — закрылось, не стал скрывать от публики, что испытал облегчение, когда ему предложили участие в другом проекте, потому что сидеть без дела в ожидании новой работы для него оказалось крайне мучительно.

«Тяжелее всего даются перерывы, когда, бывает, по несколько месяцев ты предоставлен себе в ожидании нового запуска. Со стороны кажется: «Что может быть лучше?» — живи и радуйся: спи, занимайся спортом, проводи время с семьей. Но оказывается, что счастье — это гореть своим делом, когда времени катастрофически мало», — признался телеведущий.

Наверняка напряжение усиливали и грядущие изменения в семейной жизни Шепелева, ведь через несколько месяцев он второй раз станет отцом. Невеста шоумена Екатерина Тулупова находится уже на приличном сроке беременности, так что Дмитрий активно готовится к появлению малыша. Естественно, содержать семью с тремя детьми (пара также воспитывает сына Шепелева – Платона и дочь Тулуповой от первого брака) дело накладное, так что работа телеведущему была крайне необходима.

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