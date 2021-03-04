Биатлонистка из Словении, 17-летняя Лена Репинч, удивляет скоростью

На юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе белорусы пока без медалей, но с парой-тройкой неплохих выступлений. Юниорский и юношеский биатлон — вещь весьма непредсказуемая. Переход ко взрослым стартам всегда непрост, и на этом этапе теряется очень много талантов.

Но какие-то наблюдения отмечать необходимо, уточняет автор “Прессбол”. И выделять юношей и девушек, которые вполне способны стать лидерами этого вида спорта в не таком уж и далеком будущем.

Сейчас в Австрии блистает одна из главных претенденток на такой статус. Ее зовут Лена Репинч. Она из Словении, ей 17 лет, и она уже двукратная чемпионка и серебряный призер планетарного форума среди девушек.

Репинч родилась в одном из самых живописных мест Словении — в Бохине. И ее увлечение биатлоном было, можно сказать, предопределено местом рождения: в 20 км находится Блед, неподалеку Поклюка и знаменитая гора Триглав, которая дала название биатлонному стадиону, принимавшему в этом году чемпионат мира.

Лена пришла в спорт в раннем детстве, как водится, начала с лыж. Свою первую серьезную гонку она запомнила на всю жизнь. В курортной Добраве Репинч, которая еще толком не умела стоять на лыжах, заняла уверенное последнее место, с большим отставанием. И это при том, что круг составлял всего несколько сотен метров.

В маленькой спортсменке, вполне вероятно, взыграло самолюбие. И она принялась усердно тренироваться, а через несколько лет перешла в биатлон. Ее дебют на международном уровне случился в 15 лет: Репинч выступила на юниорском чемпионате мира-2019 в Осрбли. Получилось неплохо для столь нежного возраста: 21-е место в спринте, 30-е в пасьюте и 37-е в “индивидуалке”, а также с подругами по команде стала пятой в эстафете.

Следующий чемпионат в Швейцарии получился еще лучше: девятое место в спринте и шестое в гонке преследования. Причем в обеих гонках 16-летняя словенка заявила о себе, как о крепкой лыжнице (11-я и 7-я скорости).

Прогресс молодой биатлонистки был очевиден, особенно после национального чемпионата, где она обошла всех биатлонисток из основного состава. А потому тренеры словенской сборной решили не “мариновать” ее на юношеских стартах. И отправили 17-летнюю биатлонистку на взрослые соревнования.

В январе Репинч дебютировала в Кубке ИБУ, финишировала 33-й в спринте в Арбере. Причем по скорости она стала 26-й — лучшей в сборной Словении! Дальше чудеса продолжились. В том же Арбере Лена удивляет соперниц в короткой индивидуальной гонке, где становится пятой. Словенка справилась со стрельбой, лишь один промах, и вновь поразила скоростью — пятое время! Быстрее, чем Анна Магнуссон, Анастасия Меркушина, Стина Нильссон. Все это, напомню, в 17.

Чемпионат Европы в Польше Репинч не удался, 50-е место в классике и 64-е в спринте. Но тренеры все равно подтянули вундеркинда в основную сборную на домашний чемпионат мира. Да, такое случается нечасто. Но Лена дебютировала на элитном уровне сразу на чемпионате мира. Ее первая гонка — 89-е место в спринте. А затем большая ответственность, место в словенской эстафетной четверке. Лена хорошо пробежала второй этап: получила эстафету 17-й и передала ее тоже 17-й.

Понятно, что с таким опытом Репинч приехала в Австрию фаворитом юниорского чемпионата. Тем более, она выступает в младшей группе, среди девушек. И там словенка доминирует. Серебро в “индивидуалке” при лучшей скорости. Причем лучшей за явным преимуществом — почти 40 секунд преимущества перед первым местом. И два золота — в спринте и преследовании.

В самой короткой гонке словенка вновь была быстрейшей, в преследовании у нее девятая скорость, но и это объяснимо — на протяжении всей гонки Лена лидировала. Впереди еще один шанс на медаль, в эстафете. Но там уже не все зависит от одной Репинч.

У Лены есть секрет: она старается получать удовольствие от каждого старта. “Если вы выходите на гонку с такими мыслями, вам куда легче преодолевать все трудности”, — говорит словенка. Которая через пару-тройку лет вполне может ворваться в элиту мирового биатлона. А еще она мечтает после завершения карьеры переехать на пару лет в Новую Зеландию и пожить возле океана. Но затем обязательно вернуться в родной Бохин, на знаменитое на весь мир своей красотой ледниковое озеро.

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