Все магазины Bigzz и «Копилка» не работают. Компания ушла в ликвидацию

Магазины компании «Баниар» Bigzz и «Копилка» больше не работают. Компания ушла в ликвидацию.

До закрытия у «Баниар» оставалось работать пять магазинов Bigzz и две «Копилки». Сейчас все они не работают. Перед закрытием там устроили большие распродажи со скидками 50%.

По данным сервиса kartoteka, с 26 февраля «Баниар» находится в ликвидации.

Ликвидатор сейчас принимает дела компании, говорит, что юрлицо ликвидируют по решению собственника. Больше ничего он прокомментировать не смог, пишет TUT.BY.

В феврале полки магазинов Bigzz опустели. Выяснилось, что к компании есть претензии от поставщиков, а на 16 февраля на сайте реестра задолженностей по исполнительным документам при Минюсте, где публикуется информация о взыскании долгов через органы принудительного исполнения, было шесть производств на суммы от 4 тысяч рублей до 131 тысячи рублей. Сейчас этих шести долгов нет.

Но к 3 марта в реестре появилось 28 возбужденных производств в отношении «Баниар» с общей суммой более 1 млн рублей по долгам. Многие из них помечены как задолженности за товары и услуги.

Компания «Баниар» принадлежит Борису, Алевтине и Наталье Лукомским, а также кипрскому юрлицу GEPROCON LIMITED.

Поделиться ссылкой: