В США продают распечатанную на 3D-принтере GeForce RTX 3080. Дорого

В США нашли новый способ нажиться на геймерах. Мало того, что геймеры и так вынуждены втридорога платить за свежие видеокарты, так теперь особо доверчивые могут остаться и без денег, и без видеокарты. На eBay появилось объявление о продаже GeForce RTX 3080… распечатанной на 3D-принтере. За 590 долларов, сообщает Ixbt.com.

Шутка или попытка развести геймеров на деньги? Само собой, это никакая не полноценная видеокарта, а всего лишь макет. При этом просят за него внушительную для куска пластика сумму.

В описании указано, что стоимость окончательная, возврату и обмену товар не подлежит. На шутку это похоже едва ли, больше — на попытку выманить у доверчивых и невнимательных пользователей деньги: на радостях многие согласились бы купить и GeForce RTX 3070 за такие деньги, ведь даже бывшие в употреблении версии GeForce RTX 3080 предлагаются в США за 2000 долларов и выше.

Не будем касаться этической и правовой стороны. Отметим лишь, что в условиях дикого ажиотажа сейчас таких объявлений может появиться куда больше, а продавать могут не только макеты видеокарт, но и, например, макет PlayStation 5. Поэтому всегда нужно подходить максимально внимательно при покупке таких недешевых устройств через Интернет, особенно с рук.

Поделиться ссылкой: