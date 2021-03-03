В Беларуси стартовал последний этап репетиционного тестирования. Что нужно школьникам, чтобы его пройти

С 1 марта по конец апреля в Беларуси проходит последний, 3-й этап репетиционного тестирования. Оно призвано помочь будущим выпускникам понять свой уровень знаний и подтянуться к моменту прохождения Централизованного тестирования.

По всей Беларуси работает 107 учебных заведений, где можно пройти такую репетицию. Со списком можно ознакомиться здесь. В какое время будут проводиться тесты, надо узнавать непосредственно в том учебном заведении, где планируете проходить репетиционное тестирование.

Сколько стоит?

Стоимость участия в репетиционном тестировании в 2021 году составляет 7,60 (семь рублей 60 копеек) за один учебный предмет.

Как оплатить через ЕРИП:

1) выбрать в банкомате, смартфоне (приложении мобильный банкинг для вашей карты):

– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП);

– образование и развитие;

– РИКЗ;

– РТ, on-line регистрация;

2) ввести лицевой счет, полученный Вами в системе регистрации участников репетиционного тестирования;

3) удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента, переданные системой «Расчет» и отображаемые на экране терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона (в зависимости от того, каким образом Вы совершаете платеж), соответствуют Вашей фамилии, имени и отчеству. В случае несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при вводе лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс оплаты сначала;

4) совершить платеж.

Стоит помнить, что пройти репетиционное тестирование можно и онлайн. В конце новости вы можете посмотреть подготовленную РИКЗ памятку, как это сделать.

Правила поменялись

Кстати, в этом году изменятся и правила самого ЦТ. В Республиканском институте контроля знаний решили сократить количество заданий. По всем предметам естественной науки заданий станет 28 вместо 38 в части «А». Количество заданий увеличится в части «В»: будет 16 вместо 12. Вообще же в тестах станет меньше заданий по таким предметам:

– Химия,

– Биология,

– География,

– Обществоведение,

– История Беларуси,

– Всемирная история (новейшее время),

– Иностранный язык.

В тесте по иностранному языку количество заданий уменьшат с 48 до 30 в части «А», а в части «В» увеличат с 12 до 18.

Все предметы, по которым можно пройти репетиционное тестирование:

Код предмета Учебный предмет Количество заданий Время выполнения,

мин Часть А Часть B Всего 01 Русский язык 30 10 40 120 02 Белорусский язык 30 10 40 120 03 Физика 18 14 32 180 04 Математика 18 14 32 180 05 Химия 28 16 44 150 06 Биология 28 16 44 120 07 Английский язык 30 18 48 120 08 Немецкий язык 30 18 48 120 09 Испанский язык 30 18 48 120 10 Французский язык 30 18 48 120 11 История Беларуси 28 16 44 90 12 Обществоведение 28 16 44 90 13 География 28 16 44 90 14 Всемирная история (новейшее время) 28 16 44 90 15 Китайский язык 30 18 48 120

Как пройти репетиционное тестирование онлайн:

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