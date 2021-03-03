В Беларуси стартовал последний этап репетиционного тестирования. Что нужно школьникам, чтобы его пройти

С 1 марта по конец апреля в Беларуси проходит последний, 3-й этап репетиционного тестирования. Оно призвано помочь будущим выпускникам понять свой уровень знаний и подтянуться к моменту прохождения Централизованного тестирования.
По всей Беларуси работает 107 учебных заведений, где можно пройти такую репетицию. Со списком можно ознакомиться здесь. В какое время будут проводиться тесты, надо узнавать непосредственно в том учебном заведении, где планируете проходить репетиционное тестирование.
Сколько стоит?
Стоимость участия в репетиционном тестировании в 2021 году составляет 7,60 (семь рублей 60 копеек) за один учебный предмет.
Как оплатить через ЕРИП:
1) выбрать в банкомате, смартфоне (приложении мобильный банкинг для вашей карты):
– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП);
– образование и развитие;
– РИКЗ;
– РТ, on-line регистрация;
2) ввести лицевой счет, полученный Вами в системе регистрации участников репетиционного тестирования;
3) удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента, переданные системой «Расчет» и отображаемые на экране терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона (в зависимости от того, каким образом Вы совершаете платеж), соответствуют Вашей фамилии, имени и отчеству. В случае несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при вводе лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс оплаты сначала;
4) совершить платеж.
Стоит помнить, что пройти репетиционное тестирование можно и онлайн. В конце новости вы можете посмотреть подготовленную РИКЗ памятку, как это сделать.
Правила поменялись
Кстати, в этом году изменятся и правила самого ЦТ. В Республиканском институте контроля знаний решили сократить количество заданий. По всем предметам естественной науки заданий станет 28 вместо 38 в части «А». Количество заданий увеличится в части «В»: будет 16 вместо 12. Вообще же в тестах станет меньше заданий по таким предметам:
– Химия,
– Биология,
– География,
– Обществоведение,
– История Беларуси,
– Всемирная история (новейшее время),
– Иностранный язык.
В тесте по иностранному языку количество заданий уменьшат с 48 до 30 в части «А», а в части «В» увеличат с 12 до 18.
Все предметы, по которым можно пройти репетиционное тестирование:
|Код предмета
|Учебный предмет
|Количество заданий
|Время выполнения,
мин
|Часть А
|Часть B
|Всего
|01
|Русский язык
|30
|10
|40
|120
|02
|Белорусский язык
|30
|10
|40
|120
|03
|Физика
|18
|14
|32
|180
|04
|Математика
|18
|14
|32
|180
|05
|Химия
|28
|16
|44
|150
|06
|Биология
|28
|16
|44
|120
|07
|Английский язык
|30
|18
|48
|120
|08
|Немецкий язык
|30
|18
|48
|120
|09
|Испанский язык
|30
|18
|48
|120
|10
|Французский язык
|30
|18
|48
|120
|11
|История Беларуси
|28
|16
|44
|90
|12
|Обществоведение
|28
|16
|44
|90
|13
|География
|28
|16
|44
|90
|14
|Всемирная история (новейшее время)
|28
|16
|44
|90
|15
|Китайский язык
|30
|18
|48
|120