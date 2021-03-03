Удар в пах за курение

Обвиняемый – 44-летний педагог Виталий Цвирко – отец двух несовершеннолетних детей: 11 и 15 дет. До 26 февраля он работал преподавателем физической культуры в средней школе №12. Затем уволился. После этого он пытался найти работу самостоятельно, но безуспешно.

По версии прокуратуры, 30 ноября прошлого года во время возникшего конфликта с учеником, Цвирко ударил подростка в область паха, чем нанес тяжкое телесное повреждение.

Обвиняемый свою вину признал полностью. В суде он пояснил, что 30 ноября около 12.00 он в своем кабинете почувствовал запах дыма.

– Я решил зайти в мужскую раздевалку. Открыл дверь, возле окна стоял потерпевший Андрей (имя по этическим соображениям изменено – Ред.). Алексей затаил дыхание и через 10 секунд начал выпускать дым, а сигарету (электронную – Ред.) спрятал. Я сделал ему замечание и сказал выйти из раздевалки, – сообщил Виталий Альбертович.

По словам экс-учителя, он очень разозлился.

– Не стерпел, решил наказать. Хотел ударить по ноге, но колено соскользнуло и, как мне показалось, попало в область живота, – сказал обвиняемый.

Удар коленом попал Андрею в пах. Подросток согнулся, ему стало плохо. Школьник сел на ступени, чтобы прийти в себя. К потерпевшему подошла фельдшер. Андрей сказал ей, что травмировал ногу. Учитель физкультуры объяснил состояние ученика тем, что тот, якобы, “обкурился”.

Когда прозвенел звонок и школьники зашли в зал, Андрей сел на скамейку. Через несколько минут он встал и пошел в туалет. Когда вернулся, попросил учителя открыть раздевалку, чтобы там отлежаться. Боль не утихала и подросток ушел домой. Классная руководитель, заметив отсутствие ученика, позвонила его маме. В тот же день родные Андрея повезли его в травмпункт. Подростка госпитализировали, а на следующий день провели операцию.

В материалах дела имеются свидетельские показания других учеников, которые утверждают, что обвиняемый и раньше применял к ним силу. Эти обвинения Виталий Альбертович отверг. По его мнению, школьники его оговорили за то, что он им делал замечания.

До суда обвиняемый принес свои извинения и Андрею, и его семье, возместил моральный ущерб. Материальных претензий они к нему не имеют. Сам учитель в суде сообщил, что искренне раскаивается в произошедшем:

– Я сожалею о том, что случилось. Не хотел, чтобы такое было. Больше не повторится. Раскаиваюсь, – сказал Виталий Цвирко.

Потерпевший 14-летний Андрей в процессе участвовал со своим законным представителем – мамой. Суду он пояснил, что электронную сигарету в раздевалке он нашел под тумбочкой. Раньше он такой модели не видел, ему стало интересно, решил сделать затяжку. В это время в раздевалку зашел учитель физкультуры. Он с использованием нецензурных слов сказал ему выйти из помещения. На выходе учитель ударил его в пах. Подросток говорит, что ему было “очень плохо”. Школьному фельдшеру он не рассказал про удар, чтобы “не шестерить”. Маме тоже сразу не рассказал обстоятельства, чтобы не волновать ее:

Домой ушел из школы, так как не мог больше терпеть боль.

После случившегося Виталий Альбертович ему звонил, извинялся. Материальных претензий к бывшему учителю у него нет. Вопрос строгости наказания для обвиняемого и Андрей, и его мама оставили на рассмотрение суда.

Затем в суде выступили свидетели – одноклассники, классная руководитель и фельдшер. Их версия событий совпадала с той, которую рассказал потерпевший.

Выслушав свидетелей и изучив материалы дела, в процессе объявили перерыв. После обеда заседание продолжится прениями сторон.

Станислав Коршунов, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

Поделиться ссылкой: