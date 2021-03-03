Ученые рассказали, как распознать диабет по рукам

При сахарном диабете II типа развивается не только такое опасное осложнение, как диабетическая стопа, но и деформируются кисти рук.

Больные, в частности, замечают у себя контрактуру Дюпюитрена — симптом, при котором ткань утолщается и сокращается, образуя плотные и зачастую болезненные шишки под кожей на руках. По информации сайта Diabetes.co.uk, поскольку деформация затрагивает сухожилия, пальцы «сворачиваться» к ладони и разгибаются все хуже и хуже.

В основном «работоспособность» теряют средние пальцы, но иногда и мизинцы.

Чтобы не дать диабету-II развиться, нужно контролировать уровень сахара в крови. Хорошо снижают глюкозу здоровое питание и физические упражнения.

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