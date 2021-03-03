Тихановская встретилась с президентом Финляндии Нийнистё

Экс-кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская во вторник, 2 марта 2021 года, встретилась с президентом Финляндской Республики Саули Нийнистё. На очереди — премьер-министр, депутаты парламента.

«Интересный разговор о нынешней ситуации в Беларуси. На повестке дня были, в частности, возможности ОБСЕ продвигать создание внутреннего диалога в Беларуси», — поделился впечатлениями от общения со Светланой Саули Нийнистё.

Как сообщает пресс-служба президента Финляндии, речь шла в том числе о возможностях ОБСЕ по содействию налаживанию внутриполитического диалога в Беларуси.

Светлана Тихановская еще раз заявила, что народ в Беларуси продолжает бороться за новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Кроме того речь шла о будущих отношениях между Беларусью и Финляндией.

С 1-4 марта в Финляндии Светлану Тихановскую также примет член парламента Илкка Канерва, почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Во время своего визита экс-кандидат в президенты примет участие в дискуссии о ситуации в Беларуси, организованную Финским Институтом международных отношений.

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