США заставят Мьянму заплатить за расстрел протеста

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что из-за насилия по отношению к мирным демонстрантам США готовят новые меры против Мьянмы.

Вначале протестов силовики для разгона демонстрантов использовали только слезоточивый газ и резиновые пули, но в последнее время перешли на огнестрельное оружие. В последние дни февраля полиция и военные впервые массово применили огнестрельное оружие против участников протестов, в ООН сообщили о 18 погибших демонстрантах, подводит итоги “Телеграф”.

Несмотря на силовое подавление, 1 марта протесты возобновились на фоне суда над свергнутым военными фактическим лидером страны Аунг Сан Су Чжи.

Запад готовит ответ

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи 1 марта предстала перед судом по целому ряду обвинений, выдвинутых против нее военной хунтой, захватившей власть в стране 1 февраля. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи, тогда же к ней впервые с момента ареста были допущены ее адвокаты.

Она находится под домашним арестом уже месяц. Изначально ее обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. Позднее было добавлено обвинение в нарушении закона о предотвращении стихийных бедствий.

На заседании суда ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса, во время выборной кампании и создании эпидемиологической угрозы.

Первоначальные обвинения предусматривают до трех лет тюрьмы, но сейчас неясно, какой срок может грозить 75-летней диссидентке, с учетом новых обстоятельств. Следующие слушания назначены на 15 марта.

Со времени путча в Мьянме не утихают массовые протесты с участием сотен тысяч человек. Военные жестко подавляют демонстрации.

В день суда на улицы вновь вышли протестующие, несмотря на силовой разгон накануне, в ходе которого, по данным ООН, погибли 18 человек и более 30 получили ранения.

«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку», — говорится в заявлении официального представителя верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Также указывается, что против протестующих применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты. Как сообщает France-Presse, со ссылкой на очевидцев, огонь открывался без предупреждения.

Некоторые демонстранты скандировали лозунги и пели, другие сооружали баррикады. «Если они пойдут на нас, мы восстанем. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Нас не удастся поставить на колени перед военными сапогами», — цитирует Reuters одного из протестующих.

Вашингтон осудил подавление протестов в Мьянме

1 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает подавление протестов в Мьянме, приведшее к смертям и ранениям среди населения. Он призвал мировое сообщество к совместной поддержке воли народа Мьянмы.

«Мы осуждаем гнусное насилие правоохранительных органов Бирмы против народа Бирмы и продолжаем выступать за привлечение виновных к ответственности. Мы твердо поддерживаем мужественный народ Бирмы и призываем все страны единогласно поддержать их волю», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что из-за насилия по отношению к мирным демонстрантам США готовят новые меры против Мьянмы.

«Мы готовим дополнительные действия, чтобы заставить заплатить ответственных за недавнюю вспышку насилия и недавний переворот», — сообщил Салливан.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает народ Мьянмы и готов принять меры, чтобы остановить расстрелы.

«Военные Мьянмы должны прекратить жестокое подавление мирных протестов, в результате чего многие люди были убиты или ранены, при этом были явно проигнорированы нормы международного права. Они должны быть привлечены к ответственности. ЕС решительно поддерживает храбрый народ Мьянмы и примет ответные меры», — написал он в Twitter.

Отступление «мьянманской весны» после переворота означает, что теперь все страны континентальной Юго-Восточной Азии — Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма — находятся под авторитарной властью, как и лидер региона Китай.

Китай, обладающий правом вето в Совете Безопасности ООН, отказывается поддержать санкции против Мьянмы, называя происходящее ее внутренним делом. Похожей позиции придерживается и Россия — еще один постоянный член Совбеза.

«К сожалению, в случае с Мьянмой вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство», — заявлял в середине февраля представитель РФ в Совете ООН по правам человека Дмитрий Воробьев.

Лидер военной хунты Мин Аун Хлаин известен как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией — не менее шести раз посещал ее, подсчитала BBC News. В июне 2020 года генерал побывал на военном параде в Москве по личному приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Брахма Челлани, профессор стратегических исследований в Нью-Делийском Центре политических исследований и научный сотрудник Академии Роберта Босха в Берлине, считает, что санкции могут подтолкнуть путчистов к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Не исключено, что с помощью этого переворота Китай может попытаться поторговаться с США, отмечает Азим Ибрагим, директор вашингтонского Центра глобальной политики.

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