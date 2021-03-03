США заставят Мьянму заплатить за расстрел протеста

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что из-за насилия по отношению к мирным демонстрантам США готовят новые меры против Мьянмы.

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США заставят заплатить Мьянму за расстрел протеста
Во время акции протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 28 февраля 2021 года. Фото: Reuters

Вначале протестов силовики для разгона демонстрантов использовали только слезоточивый газ и резиновые пули, но в последнее время перешли на огнестрельное оружие. В последние дни февраля полиция и военные впервые массово применили огнестрельное оружие против участников протестов, в ООН сообщили о 18 погибших демонстрантах, подводит итоги “Телеграф”.

Несмотря на силовое подавление, 1 марта протесты возобновились на фоне суда над свергнутым военными фактическим лидером страны Аунг Сан Су Чжи.

США заставят заплатить Мьянму за расстрел протеста
Аун Сан Су Чжи

Запад готовит ответ

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи 1 марта предстала перед судом по целому ряду обвинений, выдвинутых против нее военной хунтой, захватившей власть в стране 1 февраля. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи, тогда же к ней впервые с момента ареста были допущены ее адвокаты.

Она находится под домашним арестом уже месяц. Изначально ее обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. Позднее было добавлено обвинение в нарушении закона о предотвращении стихийных бедствий.

На заседании суда ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса, во время выборной кампании и создании эпидемиологической угрозы.

Первоначальные обвинения предусматривают до трех лет тюрьмы, но сейчас неясно, какой срок может грозить 75-летней диссидентке, с учетом новых обстоятельств. Следующие слушания назначены на 15 марта.

Со времени путча в Мьянме не утихают массовые протесты с участием сотен тысяч человек. Военные жестко подавляют демонстрации.

США заставят заплатить Мьянму за расстрел протеста
Мьянма, 2 марта 2021 года. Фото: STR/AFP/GETTY

В день суда на улицы вновь вышли протестующие, несмотря на силовой разгон накануне, в ходе которого, по данным ООН, погибли 18 человек и более 30 получили ранения.

«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку», — говорится в заявлении официального представителя верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Также указывается, что против протестующих применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты. Как сообщает France-Presse, со ссылкой на очевидцев, огонь открывался без предупреждения.

Некоторые демонстранты скандировали лозунги и пели, другие сооружали баррикады. «Если они пойдут на нас, мы восстанем. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Нас не удастся поставить на колени перед военными сапогами», — цитирует Reuters одного из протестующих.

Вашингтон осудил подавление протестов в Мьянме

1 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает подавление протестов в Мьянме, приведшее к смертям и ранениям среди населения. Он призвал мировое сообщество к совместной поддержке воли народа Мьянмы.

«Мы осуждаем гнусное насилие правоохранительных органов Бирмы против народа Бирмы и продолжаем выступать за привлечение виновных к ответственности. Мы твердо поддерживаем мужественный народ Бирмы и призываем все страны единогласно поддержать их волю», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что из-за насилия по отношению к мирным демонстрантам США готовят новые меры против Мьянмы.

«Мы готовим дополнительные действия, чтобы заставить заплатить ответственных за недавнюю вспышку насилия и недавний переворот», — сообщил Салливан.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает народ Мьянмы и готов принять меры, чтобы остановить расстрелы.

«Военные Мьянмы должны прекратить жестокое подавление мирных протестов, в результате чего многие люди были убиты или ранены, при этом были явно проигнорированы нормы международного права. Они должны быть привлечены к ответственности. ЕС решительно поддерживает храбрый народ Мьянмы и примет ответные меры», — написал он в Twitter.

Отступление «мьянманской весны» после переворота означает, что теперь все страны континентальной Юго-Восточной Азии — Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма — находятся под авторитарной властью, как и лидер региона Китай.

Китай, обладающий правом вето в Совете Безопасности ООН, отказывается поддержать санкции против Мьянмы, называя происходящее ее внутренним делом. Похожей позиции придерживается и Россия — еще один постоянный член Совбеза.

«К сожалению, в случае с Мьянмой вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство», — заявлял в середине февраля представитель РФ в Совете ООН по правам человека Дмитрий Воробьев.

Лидер военной хунты Мин Аун Хлаин известен как сторонник сотрудничества Мьянмы с Россией — не менее шести раз посещал ее, подсчитала  BBC News. В июне 2020 года генерал побывал на военном параде в Москве по личному приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Брахма Челлани, профессор стратегических исследований в Нью-Делийском Центре политических исследований и научный сотрудник Академии Роберта Босха в Берлине, считает, что санкции могут подтолкнуть путчистов к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Не исключено, что с помощью этого переворота Китай может попытаться поторговаться с США, отмечает Азим Ибрагим, директор вашингтонского Центра глобальной политики.

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