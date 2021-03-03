Производство американской вакцины от COVID-19 запустят в Польше

Лодзинская компания Mabion будет производить в Польше вакцину от COVID-19 американской компании Novavax.

Биотехнологическая компания Mabion из Лодзи будет производить в Польше вакцину от COVID-19 американской компании Novavax, сообщает Радио Польша.

О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро).

«Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19», – написал Павел Борис на своей странице в Twitter.

⁦@Grupa_PFR⁩ sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na #COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion👍🏻 Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw #COVID19🇵🇱 pic.twitter.com/I57xHExtq4 — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 3, 2021

Контракт на производство вакцины Novavax в Польше будет обязывать 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.

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