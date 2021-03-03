Посольство США про приговор Борисевич и Сорокину

В посольстве США в Беларуси считают приговоры журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину политически мотивированными. И обращают внимание на то, что к ответственности привлекли не виновных в смерти Романа Бондаренко, а тех, кто рассказал правду о его смерти.

В посольстве США в Беларуси считают приговоры журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину политически мотивированными. И обращают внимание на то, что к ответственности привлекли не виновных в смерти Романа Бондаренко, а тех, кто рассказал правду о его смерти, сообщает TUT.BY.

— Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — забили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты, — говорится в заявлении посольства.

Там указывают, что белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает».

— Соединенные Штаты в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения. Соединенные Штаты поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека — включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы, — отмечают американские дипломаты.

Напомним, 2 марта в 16.00 суд Московского района Минска огласил приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, возбудившей уголовное дело, повлекло тяжкие последствия. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Сорокина освободили в зале суда, Катерина Борисевич остается под стражей.

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