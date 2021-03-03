«Пообещал России Закарпатье» за вакцину Спутник V. Правительство Словакии на грани отставки

Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил, что пообещал России «Закарпатскую Украину» в обмен на COVID-вакцину Спутник V. Его слова прозвучали в эфире Radio Expres 3 марта, сообщает Европейская правда.

Журналист отметил, что Матович несколько недель вел переговоры с РФ, и спросил его, что премьер пообещал России за вакцину.

«Закарпатскую Украину», — сказал Матович, удивив журналиста.

Затем премьер-министр дал понять, что пошутил, а также пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.

Сегодня же две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата Sputnik V. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку.Об этом в среду, 3 марта, сообщает Euractiv.

Ожидается, что Словакия станет второй страной в ЕС, которая начнет вакцинацию этим препаратом, несмотря на отсутствие у него регистрации на территории содружества.

Глава партии Za Ľudí (За людей) Вероника Ремишова публично выразила протест в связи с присутствием премьера Игоря Матовича на пресс-конференции по поводу доставки российских вакцин.

«Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование», — сказала Ремишова, добавив, что это «абсолютно неуместно и недостойно».

По ее словам, партия должна обсудить свое пребывание в коалиции и «принять принципиальное решение», уйти или остаться в правительстве.

В свою очередь министр экономики и глава Партии свободы и солидарности (SaS) Ричард Сулик тоже раскритиковал закупку российских вакцин и не исключил возможности выхода из коалиции.

Если обе партии покинут ее, то правительство Матовича потеряет большинство, что может привести к досрочным выборам.

К слову, в Словакии на данный момент фиксируется самый высокий в мире уровень смертности от COVID на душу населения.

Напомним, Словакия стала второй, после Венгрии, страной в Евросоюзе которая купила российский препарат Спутник V, несмотря на то, что он не зарегистрирован в ЕС. На следующий день Минздрав Словакии разрешил использовать российскую вакцину.

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