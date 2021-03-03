Минчанин нарисовал Погоню на заборе. На него завели уголовное дело

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Протестная надпись на заборе. За нее мужчину задержали. Скриншот из видео МВД

27 февраля сотрудники Департамента охраны задержали минчанина, который нарисовал герб Погоня на заборе Национального детского технопарка. Сейчас он подозреваемый по уголовному делу, сообщает Белсат со ссылкой на МВД.

33-летнего предпринимателя увидел патруль. Скрыться тот не успел, и милиционеры доставили его в Первомайское РУВД. Оказалось, что кроме Погони он еще оставил на заборе перефразированную цитату из песни протестной группы.

Утверждают, что мужчина имел при себе баллоны с красной краской и трафаретом. Он якобы признал, что неоднократно делал рисунки такого рода и участвовал в протестных акциях.

На минчанина завели уголовное дело за хулиганство (ст. 339).

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