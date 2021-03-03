МИД Литвы отреагировал на заявления СК Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что власти Литвы отклонят запрос белоруской стороны на экстрадицию экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской.

Мантас Адоменас заявил: «Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным, — уточнив, — Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».

По этому поводу также высказался депутат сейма Литвы Эмануэлис Зингерис. Он сказал: «Любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня».

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