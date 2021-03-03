Лукашенко предложил разместить российские военные самолеты на белорусских базах

Если самолеты РФ смогут базироваться на белорусских базах и белорусские летчики будут летать вместе с россиянами, тогда, по словам Александра Лукашенко, надо просить и вооружение к этим самолетам.

Александр Лукашенко 2 августа на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с Владимиром Путиным.

Он напомнил, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт, сообщает БЕЛТА.

“Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого”, – сказал он.

“Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах”, – сказал Лукашенко.

Большое внимание стороны уделили сотрудничеству в военной сфере. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия – одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными. “Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано”, – подчеркнул Лукашенко.

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