Латушко обратился к Красному Кресту

Глава Народного антикризисного управления прокомментировал обращение его структуры к одной из самых авторитетных организаций в мире.

– Международный красный крест всегда ассоциировался с организацией, которая оказывает помощь людям, которые попали в беду, в сложные ситуации, – напомнил руководитель НАУ, член Президиума Координационного совета. – В ситуации, когда есть большая угроза здоровью, иногда – жизни. Всегда это люди, которые борются за правду и помогают другим.

Политик задается вопросом: «Почему Международный красный крест, одна из самых авторитетных в мире организаций, используется в Беларуси как политический инструмент?»

– Его использовали для фальсификации выборов 9 августа 2020 года, и сейчас используют для наполнения пустой внешнеполитической повестки, – продолжает Павел Латушко. – Пока в МИД проходят встречи с улыбками чиновников МКК, в тюрьмах в переполненных камерах от пыток и репрессий страдают сотни политических заключенных, работает конвейер арестов в отношении десятков тысяч белорусов. Тысячи белорусов погибают из-за бездействия орденоносных министров здравоохранения и их начальников, которые скрывают правду о масштабах пандемии в Беларуси.

Действительно ли это позитивная страница истории для Международного красного креста в целом и для его деятельности в Беларуси в частности?

Убежден, что Международный красный крест, организация, являющаяся 3-кратным лауреатом Нобелевской премии мира, всегда будет стоять на стороне закона, справедливости и правды. Убежден, что авторитетная международная организация должна выступить на стороне белорусского народа.

Напомним, ранее к главе Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с открытым обращением выступил писатель Саша Филипенко. «Не кажется ли Вам, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя?», – прозвучал вопрос в швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung.

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