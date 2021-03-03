Как победить скуку. 5 советов психологов

Скука – это явление, с которым так или иначе сталкивался каждый, особенно во время локдауна. И если у одних людей она проходит быстро, то у других может перерасти в апатию и даже депрессию. Inc.com собрал 5 советов по борьбе со скукой, основанных на исследованиях членов Британского психологического общества.

1. Отложите телефон

Первое, что делают многие, когда испытывают скуку, — тянутся к своим телефонам. Скроллинг ленты соцсетей кажется идеальным и не требующим усилий способом от нее избавиться, но исследования показывают, что использование телефона, по крайней мере в рабочее время, не помогает.

Несмотря на то что участники исследования чаще смотрели в экран, когда им становилось скучно, после использования телефона им было ещё скучнее, чем в начале. Переключение с рабочих задач на соцсети приводит к дополнительной когнитивной нагрузке, объясняют психологи.

2. Измените свое отношение к скуке

Никто не любит скучать, но если думать о скуке не как об испытании, а как о возможности провести самоанализ, это может сильно облегчить жизнь.

В 2016 году психолог Тим Ломас из Университета Восточного Лондона целенаправленно заставил себя скучать во время перелёта, поминутно делая записи о том, что он думал и чувствовал в течение часа. Он пришёл к выводу, что лёгкое чувство скуки заставило его мозг быть более креативным. Если люди начнут рассматривать скуку как медитативное переживание, она больше не будет восприниматься негативно, сказал он.

3. Займитесь творчеством

Многие не занимаются творчеством, потому что думают, что у них будет плохо получаться, но исследования доказывают, что для того, чтобы искусство приносило пользу, человеку не обязательно обладать талантом.

Дело в том, что занятия творчеством уменьшают стресс и, что наиболее важно, помогают бороться со скукой. Психологи советуют перестать беспокоиться о том, насколько вы плохи, и просто начать практиковаться.

4. Предайтесь ностальгии

Если вы постоянно вспоминаете о безмятежном времени до пандемии, не останавливайтесь. Исследования показывают, что ностальгия — это полезный и жизнеспособный способ справиться со скукой.

Скука часто сопровождается ощущением экзистенциальной пустоты, поэтому осознание себя как человека с целью и смыслом жизни может помочь, говорят психологи. Один из способов это сделать — вспомнить значимые события из прошлого, например, разобрав старые фотографии или коробку с памятными подарками.

5. Позвольте своему уму блуждать

Блуждание ума ― это процесс погружения в собственные мысли, когда человек начинает обращать внимание на информацию, которую создаёт сам, в противоположность информации, приходящей из органов чувств. Исследования доказывают, что блуждающий ум является признаком интеллекта, а также помогает в борьбе со скукой.

Блуждание ума может сделать рутинные задачи короче, помогает отвлечься от скучного окружения и улучшить настроение человека. Кроме того, этот процесс связан с повышением креативности и навыков решения проблем, говорят психологи.

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