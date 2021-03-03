Эксперт: «Девальвация произойдет не из-за набега вкладчиков на банки»

Каков сейчас объем золотовалютных резервов Беларуси? Сколько в них «живых денег» – а именно валюты? Насколько широки возможности Нацбанка в случае повторения набега на банки купировать новую волну паники?

С этими вопросами Myfin.by обратился к старшему научному сотруднику Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Льву Львовскому.

Резервов не так уж и много

– На 1 февраля, по данным статистики Национального банка, золотовалютные резервы составляли 7,8 млрд долларов (в эквиваленте). На первый взгляд – внушительная сумма, которая не должна вызывать никаких тревог. Но лишь на первый, невооруженный.

Дело в том, что (согласно тем же данным) валютная составляющая ЗВР куда меньше, и на нее приходится всего лишь 2,7 млрд долларов. Еще три миллиарда – в золоте. Еще миллиард – в «иных активах», – что это конкретно, мне сложно сказать.

Если не учитывать объем долгов, которые белорусские власти должны погасить в этом году, то 2,7 млрд вполне хватит для того, чтобы дожить до конца года «при нормальной ситуации», то есть без каких-либо шоков – внешних или внутренних.

Но дело в том, что долги эти огромны, и в случае, если ситуация, аналогичная августовской, повторится, и на нее наложится необходимость погашать внешние долги, то этих денег Нацбанку явно не хватит, чтобы «закрыть сразу две амбразуры» – и с иностранными кредиторами рассчитываться, и тратить ликвидность на внутреннем рынке.

Самолеты не полетят

– Каковыми будут шаги Нацбанка в этом случае?

– Есть золото, которое можно продать. Но сделать это быстро непросто. Во-первых, не стоит думать, что из Минска полетят самолеты, груженые тоннами золотых слитков – обычно продавец и покупатель заключают контракты о переходе права собственности на золото. К тому же я уверен, что для таких форс-мажорных ситуаций есть договоренности с Россией о торговле золотом. Вопрос – какие?

Девальвация случится не из-за паники

– Насколько велика вероятность того, что девальвация случится, и ЗВР в итоге опустеют?

– Она есть, и немалая. И связана, по моему мнению, скорее не с набегами вкладчиков на банки, а с действиями властей. Именно в этом таится угроза для стабильности рубля. Дело в том, что Нацбанк вовлекают в «работу по решению проблем предприятий».

И именно эти миллиардные вливания могут запустить маховик девальвации: считаю, что курс рубля рухнет скорее не из-за того, что у Нацбанка не хватит резервов для удовлетворения резко поднявшегося спроса на валюту. А из-за того, что и так уже запущенный в конце прошлого года «печатный станок» станет работать в круглосуточном режиме.

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