Илон Маск хочет создать новый город в штате Техас

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о создании в штате Техас нового города. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Создаю город Старбейc, штат Техас», – говорится в твите.

По словам Маска, он хочет переименовать техасскую деревню Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX. Представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика, подтвердил эту информацию. По его словам, в последние несколько дней корпорация официально связывалась с властями округа Кэмерон. Сотрудники SpaceX хотели обсудить включение деревни Бока-Чика в город Старбейс.

Вместе с тем судья округа Эдди Тревино, который должен одобрить переименование, заявил, что для этого «одного твита недостаточно». Маску предстоит преодолеть много препятствий, чтобы сменить названия, подчеркнул он.

Напомним, в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в штат Техас, чтобы заняться разработкой корабля Starship, а также строительством нового завода по производству электромобилей Tesla.

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