COVID-19 открыл белорусам Албанию и Танзанию

Это единственные две страны, куда белорусы стали чаще ездить в разгар эпидемии. По остальным фронтам произошел серьезный обвал. Хотя совсем отказаться от Египта и Турции наши соотечественники не смогли.

Туристическая отрасль пострадала от эпидемии в 2020 году сильнее прочих. Выручка от оказания туристических услуг усохла на 60%, показывают данные официальной статистики. Турагенты и операторы уволили около трети своих сотрудников, пишет “Ежедневник”.

Поток заграничных туристов обвалился в пять раз, а белорусов, выезжающих за границу – примерно в четыре раза. Самый катастрофический обвал случился по организованным турпоездкам из Беларуси в соседние страны: в Россию и Украину – в 11 раз, в ЕС – в 10 раз.

Однако из заграничных направлений были и те, что по-прежнему пользовались спросом. В летний период, когда наблюдалось снижение заболеваемости, начался процесс открытия границ. Чартерные рейсы из Беларуси тогда осуществлялись только в Турцию, Египет, Болгарию, Тунис, Албанию и Черногорию. По этим направлениям число поездок также упало, но на фоне других не столь радикально. А в одну из стран количество туров даже выросло – это Албания. Туда отправилось 7,7 тыс. белорусских туристов.

В осенне-зимний сезон для белорусов были открыты туры в экзотические страны: Мальдивы, Доминикану, Танзанию и ОАЭ. Они не приобрели большого значения в путешествиях белорусов. Но интересно, что среди них находится вторая страна, которая показала рост – это Танзания (а именно, африканский остров Занзибар в ее составе). Туда отправилось 552 белоруса, в четыре раза больше, чем годом ранее.

Количество туристов из Беларуси по популярным направлениям:

Закрытые границы вынуждали поставщиков туруслуг переориентироваться на внутренний туризм. Так, количество организаций, продающих туры по Беларуси, выросло почти в два раза. Однако по факту путешествия внутри страны тоже сократились. Граждане в 2020 году потратили на туры по Беларуси на 2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Упала загрузка как санаториев, так и агроусадеб – традиционно популярных мест отдыха наших соотечественников. А значит, домашнее направление не смогло перекрыть потери от обвала выездного туризма.

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