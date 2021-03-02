Жертвоприношение олимпийским богам

В Беларуси произошло политическое чудо — Лукашенко перестал быть президентом. Правда, только президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

— Чтобы Лукашенко отказался от каких-либо, пусть даже символических, должностей — это редкое явление. Должно было случиться что-то очень необычное. Тем более, уйдя с должности главы НОК, Лукашенко лишился любимой игрушки, — пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич. — Этот пост был тесно связан с его образом Батьки всех белорусских спортсменов. Более того, он отклонил предложения остаться почетным президентом НОК.

Объяснение этого чуда достаточно простое. Дело в том, что Лукашенко получил удар сразу с двух сторон. Во-первых, многие известные спортсмены выступили с протестом против насилия со стороны режима. И это стало полной неожиданностью для властей. Ведь спортсмены в Беларуси — особая каста, приласканная государством. И оттуда Лукашенко явно не ожидал протеста. Вот почему его реакция оказалась такой болезненной, дескать, «предатели». Этим также объясняется жестокое преследование протестующих спортсменов.

А второй удар официальный Минск получил от международных спортивных организаций. Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции против НОК Беларуси за преследование спортсменов по политическим мотивам. Он запретил всему Исполнительному комитету НОК во главе с Лукашенко посещать Олимпийские игры в Токио и прекратил любую финансовую поддержку этой организации.

Также отменены чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью в Беларуси.

Еще один важный нюанс. НОК формально является общественной организацией. Этого требуют правила и сам дух международного олимпийского движения. И то, что президент страны одновременно является президентом НОК, не совсем соответствует этим правилам. Как и то, что спортивные федерации (также общественные организации) возглавляют высокопоставленные чиновники, обычно министры и руководители ведомств. Но до сих пор МОК закрывал глаза на такое несоответствие. Однако теперь, когда произошел конфликт, появились жалобы на преследование спортсменов по политическим мотивам, и проблема всплыла на поверхность.

Более того, существует угроза новых санкций. На последнем заседании исполкома МОК его глава Томас Бах заявил, что они следят за ситуацией вокруг выборов в Национальный олимпийский комитет Беларуси и в дальнейшем примут соответствующие решения. А британская газета Inside the Games сообщила, что если исполком МОК придет к выводу о продолжении политических репрессий в отношении спортсменов, то НОК Беларуси может быть отстранен от олимпийского движения. В результате чего белорусские спортсмены будут вынуждены выступать на соревнованиях под нейтральным олимпийским флагом.

В декабре Александр Лукашенко назвал МОК «бандой» и пригрозил подать на него в суд. Однако теперь он передумал и решил уступить. Отставка с поста президента НОК — это жест в сторону МОК, попытка умиротворить его. Есть и вторая уступка. Александр Лукашенко пообещал, что новый президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко будет освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности. То есть перестанет быть государственным чиновником. Чтобы у МОК не было вопросов.

При всей внешней браваде, дескать, нам плевать, что там решают международные спортивные чиновники, на самом деле этот удар со стороны МОК оказался для Лукашенко довольно болезненным. Для него спортивные успехи Беларуси на мировой арене — важный элемент личного имиджа. Он ведь презентует себя как самого спортивного президента в мире. И такой образ покровителя спорта Лукашенко хотел бы сохранить. При подобном раскладе новые санкции МОК были бы крайне нежелательны. Отсюда стремление умиротворить Международный олимпийский комитет.

Однако удовлетворят ли МОК эти уступки? Здесь со стороны официального Минска работает логика, сформулированная героем одного фильма: «У меня нет козырных карт, но есть с чего заходить».

Чтобы полностью нейтрализовать претензии МОК, следовало бы не только прекратить репрессии против спортсменов, но и переизбрать весь состав Исполкома НОК, который, напомню, находится под санкциями. Однако его состав мало поменялся. Кроме того, с точки зрения МОК, фигура Виктора Лукашенко тоже довольно токсичная. В первую очередь из-за фамилии. Печально известный Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея, также остался членом Исполкома НОК. А ведь Международная федерация хоккея расследует его роль в политических репрессиях.

Но дальше идти по пути уступок Лукашенко не хочет. Боится продемонстрировать слабость. Дескать, подумают, что испугался, стал уязвимым для международного давления. Вот и решил: пусть пока МОК довольствуется половинчатыми жестами.

Тем временем байнет потешается лингвистическим курьезом, который давно стал политическим: в Беларуси два президента. Один якобы президент государства, второй — НОК, но оба имеют одинаковые фамилии. Как говорится, нарочно не придумаешь.

В экспертной среде, как и в социальных сетях, оживленное обсуждение вызвал факт обещанного освобождения Виктора Лукашенко от должности помощника президента по национальной безопасности. (Пока соответствующий официальный документ в публичном пространстве не появился). Тут ищут какой-то второй или третий план. Выдвигаются самые разные версии. То, дескать, Виктор в ходе протестов проявил нелояльность своему отцу. То это оценивают как начало транзита власти внутри семьи Лукашенко.

Но все прозвучавшие версии довольно сомнительны. Ибо Виктор будет последним чиновником, который перестанет быть лояльным своему отцу. По всем понятным причинам.

Теперь что касается предполагаемого транзита власти. Собирайся Александр Лукашенко определить своим преемником Виктора, то логично было бы отправить его на повышение, назначить на ответственную и публичную должность. Например, руководителем области, министром или секретарем Совета безопасности. А президент НОК — явное понижение в сравнении с должностью помощника президента по национальной безопасности. На этом посту трудно приобрести то, что называется «историей успеха». Ибо спорт в Беларуси деградирует так же, как и все другие сферы и отрасли.

На наш взгляд, мы имеем как раз тот случай, когда самое простое объяснение является наиболее достоверным. То есть отставка Виктора — это своеобразное жертвоприношение олимпийским богам, попытка малой кровью окупить вину перед олимпийским движением, разрешить конфликт в отношениях с МОК. И всего только.

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