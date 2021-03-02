Задержан глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов

Доверенное лицо Светланы Тихановской Николай Козлов был вызван в РУВД для составления протокола и затем был доставлен в ИВС на Окрестина.

“Его вызвали в Партизанский РУВД для составления уже третьего протокола по ст. 23.4. КоАП за отказ давать подписку о неразглашении по “делу Координационного совета”. Однако из РУВД он не вышел”, – заявил в понедельник, 1 марта, лишенный регистрации правозащитный центр “Весна”.

До суда Козлова отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, указывается далее. Между тем пресс-служба ОГП подтвердила в Facebook, что Козлов находится в ИВС Окрестина, а также сообщила, что новый суд назначен на 3 марта.

18 февраля суд Партизанского района Минска назначил Козлову 15 суток ареста за отказ давать подписку о неразглашении. В зале суда, а также после завершения заседания политика не задержали. Кроме того, Козлова должны были судить по той же статье 26 февраля, но суд перенесли на неопределенный срок.

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