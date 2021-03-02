В Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о ковиде

В Витебске получил уведомление о непродлении трудового контракта Владимир Мартов — заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Врач подтвердил TUT.BY, что 2 апреля «забирает трудовую книжку».

1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продляют трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».

Владимир Мартов подтвердил эту информацию:

— 2 апреля забираю трудовую книжку.

Медик отметил, что это для него «ожидаемо», но он пока не готов говорить на эту тему подробнее.

Владимир Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная.

В мае прошлого года он рассказал о своем опыте лечения больных с коронавирусом в реанимации.

В ноябре доктор Мартов рассказал о второй волне ковида. Реаниматолог говорил, что конкретно Витебск «полыхал» от инфекции меньше, чем весной, но сценарии у болезни были самые разные: умирали и молодые, и сторонники ЗОЖ. А для врачей на новой «войне» открылся еще и «второй фронт» — политический.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов в медицине — 30 лет:

— Я — из медицинской семьи: отец — хирург, профессор, мама — инфекционист. Медики — жена, сестра, муж сестры. 10 лет я отработал в 1-й городской больнице. Потом с отцом мы перешли в БСМП. Работал тут анестезиологом. А последние лет пять заведую отделением анестезиологии и реанимации, — рассказывал о себе TUT.BY год назад Владимир Мартов.

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