В ГАИ рассказали кому могут смягчить ранее наложенные штрафы

В ГАИ дали разъяснения по поводу вынесенных до 1 марта 2021 года административных взысканиях, которые еще не были исполнены, либо были исполнены частично.

Постановления подлежат пересмотру в случаях, когда нормы КоАП улучшают положения лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами ранее действующего КоАП. Это касается водителей, которые, к примеру, управляли транспортным средством без пройденного гостехосмотра, без страховки, не зарегистрировали свое авто в установленном порядке и прочее, сообщает pravo.by со ссылкой на информационное агентство «Минск-Новости»

Аналогично улучшается положение лиц, допустивших правонарушения, за которые по КоАП предусмотрено освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения.

Основанием для того, чтобы пересмотреть дело может служить как жалоба гражданина, протест прокурора, так и самостоятельное обнаружение органом, ведущим административный процесс, необходимости применения рассматриваемого положения.

Представители Госавтоинспекции приводят пример: “Так, если 20 февраля 2021 г. водитель допустил нарушение по ч. 1 ст. 18.20 КоАП 2003 г. (за управление транспортным средством без страхового свидетельства предусматривался штраф от 3 до 5 б. в.), то при рассмотрении такого дела после 1 марта 2021 г. решение будет выноситься по ч. 1 ст. 18.19 КоАП, поскольку за это деяние предусмотрено смягчение административной ответственности (штраф от 1 до 3 б. в.)”.

“Если 20 февраля 2021 г. допущено нарушение по ч. 1 ст. 18.16 КоАП 2003 г. (управление транспортным средством в состоянии опьянения), то при рассмотрении такого дела после 1 марта 2021 г. решение будет выноситься аналогичное, поскольку в соответствии со ст. 18.15 нового КоАП ответственность за такое нарушение усилена”, — поясняют в ГАИ

“Если при рассмотрении дела об административном правонарушении положение лица никак не ухудшается, то принимать решение будут по статьям КоАП 2003 г”, — пишут со слов правоохранителей на правовом сайте.

Как быть в случае, когда водитель дважды за год попадают в список нарушителей правил за одно и то же нарушение? Дали пояснение правоохранители и на этот случай.

“Если, к примеру, 1 февраля 2021 г. в отношении водителя вынесли постановление о наложении административного взыскания по ч. 2 ст. 18.13 КоАП 2003 г. (превышение установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч), то при совершении после 1 марта 2021 г. в течение года аналогичного правонарушения оно будет рассматриваться по ч. 2 ст. 18.12 нового КоАП”.

Рассказали в ГАИ и как быть в случае освобождения от административной ответственности с вынесением предупреждения.

“Если 1 февраля 2021 г. вынесено постановление о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 18.22 КоАП 2003 г. (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства), а 3 марта 2021 г. этот же водитель допускает аналогичное правонарушение, то в случае признания факта совершения правонарушения и согласия на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения в отношении этого нарушителя правил выносится постановление об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения”, — объяснили правоохранители.

Техосмотр

На сегодня главная белорусская повестка, касающаяся соблюдения ПДД, соотнесенных с обновленным КоАП это прохождене техосмотров, пишет Телеграф.

В белорусском ГАИ успокоили автолюбителей: с 1 марта “письма счастья”, связанные с прохождением техосмотра, никто никому направлять пока не собирается.

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