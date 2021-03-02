Собрали тысячу подписей против фальсификации выборов и насилия. И что?

В августе прошлого года во многих средствах массовой информации появилось открытое письмо работников РУП «Белфармация». В обращении фармацевты, возмущенные действиями властей, выдвинули свои требования против массовой фальсификации президентских выборов. «Народная Воля» поинтересовалась, была ли реакция на обращение фармацевтов.

«Мы считаем, что эти выборы не были проведены честно, открыто и гласно, что их результаты не отражают мнения большинства избирателей и избирательниц, у нас нет доверия к результатам, озвученным ЦИК, – говорилось в документе. – Нас ранит и возмущает безнаказанное насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан Республики Беларусь, выходящих на улицы страны, чтобы выразить свое мнение. Мы требуем прекратить использовать против мирных граждан слезоточивый газ, светошумовые бомбы, водометы, стрельбу резиновыми пулями, жестокие избиения и задержания, безжалостные пытки и преследования. Хватит истязать мирных протестующих, запугивать спецтехникой, издеваться и угрожать расправой».

Инициатором такого смелого обращения выступила Алина (девушка просит не указывать ее фамилию в целях безопасности).

– Я видела обращение большого количества медицинских сотрудников, – рассказывает Алина. – Мне хотелось, чтобы и фармацевтические работники не остались в стороне, высказали свое негодование и возмущение тем, что произошло в стране 9 августа.

Именно поэтому, подчеркивает провизор, она решила составить обращение сама:

– Сперва я планировала собирать подписи только на бумаге, но коллеги предложили создать и онлайн-формат, чтобы присоединилось больше людей из других городов.

Спустя почти полгода Алина решила рассказать, почему собранные подписи так и не дошли до адресата.

– Сначала планировали их оставить в открытом доступе, чтобы не быть голословными, но из соображений безопасности решили этого не делать. Ни в какое из ведомств подписи отправлены не были, потому что в таком случае по закону «Об обращениях граждан» необходимо оставлять свой адрес. Такую личную информацию мы у людей не запрашивали. Несмотря на то, что это обращение не обладало юридической силой, начальство в моей компании всполошилось. Были слухи, что сотрудники КГБ приходили в главный офис.

Также Алина рассказала, что после такого активного сбора подписей прошла не одна встреча коллектива с руководством, которое настойчиво просило не участвовать в политике.

– Работники стали активно просить, чтобы подписи уничтожили, потому что было страшно: вдруг начальство плохо отреагирует, вдруг уволят, вдруг… – объясняет провизор. – Я пыталась донести, зачем нужно кооперироваться для решения проблемы, но начальство было уверено, что я дестабилизирую работу предприятия. Из нашего разговора поняла, что все беспокоятся за свои рабочие места.

Алина уверена, что даже сбор подписей без отправления был ненапрасным. Важно показывать своим работодателям, что сотрудники – не их собственность. Хотя, конечно, за справедливость нужно бороться открыто, всем вместе. Люди солидаризуются, и активистка надеется, что протестное движение весной-летом открыто скажет свое слово.

Публикация – из № 16 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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