Президент Армении второй раз отказался увольнять главу Генштаба

“Президент республики принял решение не подписывать проект указа”, – сказано в сообщении пресс-службы армянского президента, сообщает “Европейская правда”.
Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок в закон “О воинской службе и статусе военнослужащих”.
Это уже второй раз, когда президент Армении решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Впервые он сделал это 27 февраля.
Напомним, Гаспарян тогда вместе с высшим командным составом армии требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер назвал это “попыткой государственного переворота”.
Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.