Покупать – не покупать?

После президентских выборов, результаты которых, по мнению миллионов людей, были сфальсифицированы, в интернете появились призывы к бойкоту тех белорусских государственных предприятий, а также частных структур, руководители и работники которых содействовали властям в проведении важнейшей политической кампании с использованием недемократических методов. О такой не совсем обычной инициативе, кажется, первыми заявили разработчики мобильного приложения «Крама». Среди них – белорус Сергей Кострома, проживающий за границей.

Чтобы прояснить некоторые нюансы, я решила выйти на связь с этим уже широко известным человеком. Мой первый вопрос:

– Каким образом собирается информация, которая затем доводится до всего протестного сообщества?

– Здесь нет никакого секрета: люди, не смирившиеся с тем обманом, который имел место во время выборов, а также с беспределом силовиков при подавлении мирных протестных акций, выкладывают в открытые соцсети информацию, а мы ее анализируем и принимаем решение, касающееся того или иного предприятия, а

точнее – его продукции: бойкотировать ее на рынке или нет.

– Можете привести конкретный пример?

– Кто не слышал, скажем, об Алексее Олексине. В прошлом он был белорусским госслужащим, а сейчас – бизнесмен, который владеет компаниями, занимающимися оптовой торговлей нефтепродуктами. К тому же самый известный и скандальный его актив связан с производством и продажей табака. Компания, приближенная к верхушке власти, получила разрешение на установку торговых точек «Табакерка» по всей стране, что вызывает возмущение населения. Понятно, эта компания всячески поддерживает режим Лукашенко. И, конечно же, избиратели имеют полное право на бойкотирование ее товаров.

«Крама» располагает большим массивом информации по тем производственным и коммерческим предприятиям, компаниям, руководители которых оказывали давление как непосредственно на работников, так и на членов избирательных комиссий, которые вместо честного подсчета голосов пошли на их подтасовку и внесли в итоговые протоколы фальшивые цифры, – поясняет Сергей Кострома.

Пообщавшись с ним, я все-таки решила заглянуть в один из столичных супермаркетов и воочию убедиться, какие товары, по версии «Крамы», следовало бы бойкотировать, а какие не должны вызывать у покупателей вопросов.

Направляюсь в отдел, в котором продаются яйца. Открываю приложение «Крама» и сканирую штрих-код с первой попавшейся коробки. Экран телефона загорается красным цветом, появляется следующая надпись: «Солигорская птицефабрика. Активно содействует политическим мероприятиям, направленным на поддержку недемократических институтов в Беларуси». Уточняю у создателей приложения, почему продукция этой птицефабрики оказалась у них в черном списке.

«Поступила информация о давлении руководства фабрики на рабочих во время избирательной кампании. Кроме того, некоторые сотрудники предприятия были включены в участковые избирательные комиссии, и из-за их беспринципности произошли серьезные нарушения законодательства», – поясняют они, прикрепляя к своему ответу ссылки на сайт «Зубр» с указанием конкретных фамилий участников-фальсификаторов избирательного процесса.

Беру с полки упаковку яиц другого изготовителя – ОАО «Минская птицефабрика №1». Сканирую – загорается зеленый экран: «Нарушений не выявлено». То есть к руководителям и работникам этого открытого акционерного общества, а значит, и к их продукции претензий нет. Кладу в тележку яйца и иду в следующий отдел. Ищу молоко, которое также может оказаться в моей корзине. В процессе натыкаюсь на продукцию кампании «Беллакт», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Рогачевский молочный комбинат». Товары всех этих изготовителей приложение «Крама» не рекомендует к покупке. В чем дело?

«Полоцкий молочный и Рогачевский комбинаты – причина простая: сотрудники этих

предприятий активно участвовали в политических мероприятиях, направленных на сохранение недемократического устройства Беларуси, – свидетельствуют инсайды самих работников», – получаю ответ.

Нахожу продукцию тех производителей, которые не замешены в политических событиях: ОАО «Минская марка», ОАО «Молочные горки» и ОАО «Молоко». Упаковки с их брендами оказываются в моей корзине.

В одном из отделов обращаю внимание на подсолнечное масло. Проверяю – вся такая продукция в этом супермаркете рекомендована к покупке приложением «Крама»: «нарушений производителями законодательных или этических норм не выявлено».

После долгого «тестирования» продуктов на различных полках супермаркета направляюсь к кассе. Пока стояла в очереди, решила спросить у покупателей, слышали ли они о приложении «Крама».

Екатерина, 26 лет:

– Да, я знаю про приложение «Крама». Раньше пользовалась, но вот сейчас у меня новый телефон, еще не успела установить, но по крайней мере я знаю какой-то список продуктов, которые точно не беру.

Наталья, 43 года:

– Нет, не слышала о приложении «Крама», не пользуюсь им. Продукцию предпочитаю разную – и государственных, и частных производителей. О призыве бойкотировать слышала. Но, честно говоря, если что-то мне нравится, то я на это не обращаю внимания.

Алексей, 20 лет:

– Не слышал о приложении «Крама». Стараюсь поддерживать частный сектор при покупке продуктов питания. О призыве бойкотировать государственных производителей слышал, но как к этому относиться – однозначного ответа дать не могу.

Светлана, 50 лет:

– Приложением «Крама» не пользуюсь. Я прихожу в магазин и покупаю то, что мне надо сегодня. Выбираю свежее. Нравится мне что-то, нужно мне это сегодня – и я покупаю. А копаться, изучать производителей, вникать в то, кого они поддерживают, а кого нет, – не в моем стиле.

А что вы, уважаемые читатели, думаете на сей счет? Может, обсудим эту тему сообща? На ваш взгляд, представляет какой-либо интерес инициатива «Крама» или нет?

Публикация – из № 16 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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