Новая схема мошенников: «изобличение недобросовестных работников банка»

Житель Пружан лишился шести тысяч рублей, поверив кибермошенникам, что участвует в разоблачении нечестных банкиров.

Мошенники начали опробовать на белорусах новую схему обмана. В феврале на уловку попался 48-летний житель Пружан, которому в мессенджере позвонили якобы из Национального банка и предложили помочь разоблачить их нечестных сотрудников. При этом мужчину не насторожило то, что разговор вел «сотрудник КГБ», сообщает пресс-служба МВД.

Абонент долго общался со своей жертвой, рассказывая о межведомственной спецоперации по поимке финансистов, которые «сливают» данные клиентов и похищают их деньги. Подлинность такой информации подтверждали и звонившие затем из указанных ведомств «сотрудники».

В итоге мужчину убедили перевести 1000 рублей на конкретный расчетный счет, откуда, по легенде, деньги должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным.

На следующий день клиенту снова позвонили с аналогичной просьбой. Правда, на этот раз уговорили взять кредит и перевести около 5000 рублей на другой счет. После этого «правоохранители» перестали выходить на связь.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное дело. Милиция устанавливает причастных к преступлению лиц и возможных жертв.

МВД рекомендует не вступать в разговоры с позвонившим работником банка, а тем более не раскрывать данные своих карточек и банковских счетов. Мошенники активно пользуются IP-телефонией, что позволяет им использовать номера, похожие на номера банков или совпадающие с ними полностью. Следует уточнить фамилию сотрудника, завершить разговор и самим перезвонить в свой банк.

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