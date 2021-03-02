Массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов в Минске – более 30 человек

В Минске прошли массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов.
Информация поступила из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района и от Свободного профсоюза студентов.
Среди задержанных оказались ютуб-блогер Ольга Токарчук, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Александр Паршенков из БГУ, Александр Новиков и Руслан Литвин, передает @belamova.
“Свабода” дополняет список:
Пунько Дмитрий;
Пунько Анастасия;
Карташов Константин;
Карташова Елена;
Саболько Елена;
Саболько Евгений;
Списак Ольга;
Списак Дмитрий;
Шпетный Павел
Всего задержаны более 30 человек, сообщают правозащитники.
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