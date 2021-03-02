Ларс Хауген о легендарном Мезине, Лаланде на свадьбе и минских болельщиках

Экс-вратарь минского "Динамо" Ларс Хауген, в интервью для "Прессбол", вспомнил свои сезоны в КХЛ, рассказал об обстановке в команде и объяснил, что самое главное в плей-офф.

– Ларс, как дела? Следишь за КХЛ, матчами “Динамо”?

– Все хорошо. Играю за “Манглеруд”, команду из родного Осло. Не скажу, что пристально следил за КХЛ до плей-офф, иногда просматривал результаты. Знаю, что “Динамо” в этом сезоне достаточно успешно выступало. Теперь буду чаще смотреть новости.

С “Динамо” связаны приятные воспоминания. В составе “зубров” провел три сезона. Даже можно сказать, что четыре, просто сначала больше играл за солигорский “Шахтер”, который на тот момент был фарм-клубом. Самое главное, я встретил много прекрасных людей, играл на “Минск-Арене” в замечательной обстановке и при невероятной поддержке минских болельщиков.

– Правда, что ты даже сначала не поверил, что тебя приглашают в “Динамо”?

– Да. Я играл в норвежской лиге. Переход в клуб КХЛ — это большой шаг. Сначала даже не верил, что есть такой вариант, думал, это шутка. Когда на чемпионате мира встретился со спортивным директором “Динамо” Игорем Матушкиным, тогда понял, что все это на самом деле. Был очень польщен таким вниманием. Сначала мне потребовалось время, чтобы адаптироваться на новом месте, в другой языковой среде. Играя за “Шахтер” в чемпионате Беларуси, получил необходимый опыт. Это была как промежуточная ступенька между чемпионатом Норвегии и КХЛ.

– Твое терпение и работа были вознаграждены — ты сыграл в плей-офф.

– Да, завершающий матч регулярного чемпионата был с московским “Динамо”, я тогда впервые сыграл в КХЛ и достаточно неплохо себя показал. С этим же соперником мы встречались в первом раунде плей-офф, и тренеры вновь доверили мне место в воротах в следующих двух матчах. К сожалению, мы тогда уступили будущему обладателю Кубка Гагарина. Но я получил неоценимый опыт, мотивацию остаться в команде, развиваться дальше.

– Тогда твоими напарниками были Кевин Лаланд и Андрей Мезин. Общаешься с ними?

– С Кевином переписываемся или созваниваемся почти каждую неделю. Он приезжал на мою свадьбу. С Андреем Мезиным давно не общались, но было бы замечательно когда-нибудь с ним встретиться, с большим уважением к нему отношусь.

– Андрей Мезин — первый в истории “Динамо”, кто выходил в плей-офф и как игрок, и как тренер.

– Да? Не знал, что он тренирует. Но не удивлен, потому что Мезин — легенда. Передавайте ему привет от меня, а также — Александру Павловичу.

– С кем-то еще из бывших одноклубников пересекался?

– Раньше, когда выступал на чемпионатах мира, встречал кого-нибудь. Норвегия и Беларусь пересекались на турнире. Помню встречи с Андреем Стасем и другими. Был бы рад встретиться со многими, но сейчас играю в Норвегии, у меня тут жена и двое детей, поэтому не так много времени на другие дела. В команде было много веселых ребят: Стэплтон, Каралахти, Кулаков и многие другие. Коллектив был классный.

– В сезоне-2014/15 “Динамо” в плей-офф играло с “Йокеритом”. Был мощный состав: Эллисон, Чичу, Веске, ты, другие ребята. Чего тогда не хватило для выхода в следующий раунд?

– У нас была хорошая команда, мы выиграли первый матч в Хельсинки. Во второй игре крупно уступили. В оставшихся встречах не смогли найти свою игру, показать все, на что способны. Так бывает, в сезоне все получается, а в плей-офф решают мелочи, детали. Надо быть уверенным в себе, также важна удача. Первый раунд — самый сложный, нервный. Если его проходишь, то потом играешь не под таким давлением.

– Ты много говорил о Любомире Поковиче.

– Да, Любомир — сильный тренер и прекрасный человек. Рад, что довелось с ним поработать, за эти сезоны смог прибавить как хоккеист.

– В этом сезоне в “Динамо” много молодежи, 14 хоккеистов дебютировали в КХЛ.

– Думаю, это правильна стратегия. Многие ребята вскоре будут играть за национальную сборную Беларуси. После опыта игры в КХЛ на международной арене у них будет больше уверенности в себе, плюс они быстрее прибавляют в мастерстве, выступая на таком уровне.

– Впереди у “Динамо” матчи плей-офф с питерским СКА. Что думаешь об этом?

– “Динамо” в этом противостоянии андердог. Я уже сказал, что в плей-офф очень важна психологическая готовность. Главное успешно начать. СКА из года в год борется за высшие места. Если “зубры” хорошо подготовятся, успешно проведут первые матчи, дальше соперник может занервничать, начать ошибаться. Все может случиться, в плей-офф нет ничего невозможного.

– Помнишь атмосферу на матчах в “Минск-Арене”?

– Да, это потрясающе. Это одно из лучших мест в Европе, где мне доводилось играть. Если трибуны будут заполнены, то они могут помочь “Динамо” в плей-офф.

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