Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров

Китай стал лидером в мире по числу долларовых миллиардеров, свидетельствует рейтинг China Rich List шанхайского исследовательского института Hurun.

По состоянию на начало 2021 года количество миллиардеров в Китае составляло 1 тыс. 058, увеличившись за год на 259 человек. Число миллиардеров в Китае больше, чем в США, Индии и Германии вместе взятых.

В целом в мире насчитывается 3 тыс. 228 долларовых миллиардеров.

Богатейшим человеком Китая является владелец крупнейшего в стране производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 550 млрд юаней ($85 млрд). Второе место занимает основателб Tencent Holdings Ltd. Пони Ма (480 млрд юаней), третье — основатель оператора платформы торговли сельскохозяйственной продукцией Pinduoduo Inc. Колин Хуан (450 млрд юаней).

Отмечается, что основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место в рейтинге. Состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).

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