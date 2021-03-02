Какие проекты Беларусь реализует в Венесуэле?

Одно время в этой далекой заокеанской стране работало немало белорусских строителей – возводили жилые и промышленные объекты. А как сейчас там обстоят дела, реализуются ли еще какие-то совместные белорусско-венесуэльские проекты?

Пару лет назад министр архитектуры и строительства Анатолий Черный говорил «Народной Воле», что Беларусь ведет строительство жилых домов в Венесуэле в долг. Затем реализация многих проектов там была приостановлена – это касалось и работы совместного предприятия по сборке автомобилей и тракторов.

«Собирают только несколько штук в день, чтобы не остановить полностью производство» – рассказывал экс-посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов.

«Сотрудничество в нефтяной сфере между двумя странами требует поиска альтернативных источников финансирования, которые позволят совместному предприятию «Петролера БелоВенесолана» увеличить объемы добычи, переработки и сбыта нефти, – сказал в январе этого года посол Венесулы в Беларуси Франклин

Рамирес Араке в одном из интервью. – В настоящее время отношения сотрудничества между двумя странами сосредоточены на развитии проектов в промышленном, нефтяном и жилищном секторах.

Что касается базовых отраслей промышленности, то, например, нам удалось восстановить работу завода по сборке тяжелой дорожно-строительной техники при поддержке белорусской компании ЗАО «Белзарубежстрой», а в смежных отраслях приоритет отдан совместным белорусско-венесуэльским предприятиям: «МАЗВЕН» по сборке грузовой техники МАЗ и «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов МТЗ. Строительство заводов полностью завершено, и они работают. Планы ориентированы на увеличение сборочных и строительных операций с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка и обеспечения экспорта части продукции в страны Южной и Центральной Америки».

И все-таки какие проекты реализует сегодня Беларусь совместно с Венесуэлой? И остались ли какие-то задолженности по прежним проектам?

На эти вопросы «Народная Воля» попросила ответить заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца, который в том числе курирует вопросы внешнеэкономической деятельности. Олег Дмитриевич с ходу ответить на этот вопрос не смог, но подготовил официальный письменный ответ.

«Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в пределах своей компетенции рассмотрело Ваше обращение по вопросу реализации в Венесуэле проектов и имеющейся задолженности перед входящими в систему Минстройархитектуры организациями и сообщает следующее, – сообщил чиновник. – Задолженность венесуэльской стороны перед организациями, входящими в систему Минстройархитектуры, отсутствует. Реализацией строительных проектов в Венесуэле занимается ЗАО «Белзарубежстрой», которое не входит в систему Минстройархитектуры.

Учитывая данное обстоятельство, Минстройархитектуры не имеет возможности предоставить информацию, которая является коммерческой тайной ЗАО «Белзарубежстрой».

В «Белзарубежстрое» «Народной Воле» сказали, что сегодня активных проектов с Венесуэлой не ведут, работников компании в этой стране тоже нет.

Публикация – из № 16 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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