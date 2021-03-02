Глава Комитета госконтроля допускает, что донесших о “зарплатах в конвертах” освободят от ответственности

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов предположил, что в Беларуси может появиться механизм освобождения от ответственности тех, кто будет сообщать о схемах получения “зарплат в конвертах”.

“Может быть, должен быть какой-то механизм от освобождения от ответственности, если я об этом сообщаю”, – сказал Герасимов в эфире телеканала “Беларусь-1” в понедельник.

“Но пока это слова”, – отметил он, уточнив, что никаких законодательных разработок в данном направлении пока нет.

Тем не менее, глава ведомства подчеркнул, что активно противодействовать получению “зарплат в конвертах” должны сами работники, и призвал их обращаться за помощью в сложных ситуациях.

“На каждом предприятии должен быть профсоюз. Также может быть и наша помощь, можно сообщить на прямой линии или онлайн-платформе на нашем сайте, чтобы мы их защитили”, – пояснил он. Герасимов призвал всех “сообщать” и “не молчать”, чтобы вместе решить проблему “зарплат в конвертах” в стране.

Александр Лукашенко во время встречи с Герасимовым 1 марта предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение “зарплат в конвертах”. Он также заявил о необходимости ввести ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги.

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